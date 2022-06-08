معالج ابل M2 – كل ما تود معرفته عن معالج ابل الجديد!

أعلنت ابل رسمياً عن معالج M2 وهو الجيل الثاني من معالجات ابل سيليكون التي تصممها ابل خصيصاً لأجهزة ماك وايباد برو.

الجيل الأول من معالجات ابل سيليكون M1 كان نقلة ثورية ونقطة تحول بالنسبة لأجهزة ابل وصناعة الحاسوب بشكل عام، فقد كان هذا أول معالج من تصميم ابل نفسها لأجهزة ماك دون الاعتماد على معالجات إنتل مع تطور واضح في الأداء واستهلاك الطاقة.

معالج ابل M2 .. الجيل الثاني تطور أكبر!

معالج ابل M2 كما عودتنا ابل في معالجاتها عبارة عن شريحة تضم معالج رئيسي ومعالج الرسوميات ومعالج الذكاء الاصطناعي والذاكرة العشوائية وكل شيء!

معالج ابل M2 تم تصميمه استناداً إلى تقنية معالجة 5 نانومتر مثل الجيل الأول، لكنه أفضل بنسبة 18% من ناحية أداء المعالج الرئيسي CPU، وأسرع بنسبة 35% في معالجة الرسوميات (عبر معالج GPU)، و 40% زيادة في كفاءة وسرعة معالج الذكاء الاصطناعي، و 50% زيادة في سرعة الذاكرة العشوائية التي باتت مدعومة حتى 24 جيجابايت.

التطور في أداء معالج ابل M2 يرجع جزء كبير منه إلى أنه بات يحتوي على 20 مليار ترانسستور، أكثر بنسبة 25% مقارنة بـ معالج M1.

أداء المعالج الرئيسي

المعالج الرئيسي CPU في شريحة M2 يحتوي على أربعة أنوية للأداء العادي والمهام التقليدية على الحاسوب، وأربعة أخرى للمهام الثقيلة وكلاهما معاً يقدمان أداءً أفضل بنسبة 18% مقارنة بمعالج M1 وضعف الأداء مقارنة بأحدث معالجات إنتل ذي العشرة أنوية، علماً بأن معالج M2 يحتاج تقريباً إلى ربع الطاقة التي يحتاجها معالج إنتل للوصول إلى الأداء الأقصى.

أداء معالج الرسوميات

معالج الرسوميات GPU في شريحة M2 يأتي مع 10 أنوية مختلفة، أمثر بنواتين مقارنة بمعالج M1 ما يعطي معالجة رسوميات أفضل تصل إلى 35%. مقارنةً بمعالجات إنتل الأحدث، يعطي معالج الرسوميات أداءً أفضل بأكثر من الضعف، كما يستهلك خمس الطاقة في الأداء الأقصى وفقاً لما ذكرته ابل.