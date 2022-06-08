أهم الميزات الجديدة التي طالت نظام أندرويد 13 حتى الآن!

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية عن نظام أندرويد 13 خلال مؤتمر جوجل للمطورين Google I/O 2022 ومن المتوقع أن يتوفر النظام الجديد في وقت لاحق من العام الجاري.

تم طرح نسخة المطورين الأولى في فبراير الماضي ثم لحق به الإصدار التجريبي الأول في شهر يناير. ومن خلال العديد من التسريبات السابقة أصبح لدينا فكرة شاملة عما سيبدو عليه النظام الجديد.

يبدو أن النظام الجديد يمتاز بالعديد من التعديلات والتحسينات، ولكنه سيشتمل على عدد قليل جداً من الميزات الجديدة. في هذا التقرير سوف نتعرف معكم على أهم 13 ميزة طالت نظام أندرويد 13 حتى الآن.

عودة تطبيق محفظة جوجل Google Wallet

بعد غياب دام لمدة 10 سنوات تقريباً، يعود إلينا من جديد تطبيق محفظة جوجل – Google Wallet. بعدما استبدلته جوجل بتطبيق Android Wallet ثم Android Pay ثم Google Play، هناك من قرر إعادة إحياء Google Wallet من جديد.

ولكن يبدو هذه المرة أنه لن يكون مجرد تطبيق للاحتفاظ ببطاقات الائتمان فحسب، وإنما سيشتمل على بطاقات الخصومات وبطاقات الهوية وبطاقات اللقاح وبطاقات الهدايا ومفاتيح سيارتك والعديد من المزايا الأخرى التي لا تزال طي الكتمان.

نمط Material You يحصل على المزيد من الخيارات

تم الإعلان عن نمط Material You لأول مرة مع نظام أندرويد 12 وقد لاقى إعجاب كبير من قِبل الجمهور. من الواضح أن النمط سيحصل على المزيد من التعديلات على أندرويد 13. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ستتمكن على أندرويد 13 من اختيار المزيد من الألوان بناءً على ألوان الخلفية الرئيسية التي تستخدمها. بالإضافة إلى ذلك سوف يشتمل النمط على أيقونات التطبيقات الخارجية بدلاً من الاقتصار على أيقونات تطبيقات النظام الأساسية.

أذونات جديدة للإشعارات

أندرويد 13 سيوفر أذونات جديدة تسمح لك بإعطاء الإذن للتطبيقات من أجل إرسال الإشعارات. حيث أن العديد من التطبيقات تحاول إرسال المزيد من الإشعارات دون موافقة منك، وهو ما يعتبره الكثير منا أمر مزعج للغاية. ولكن على أندرويد 13 سيتعين على جميع التطبيقات طلب الإذن منك قبل أن تحاول إرسال أي إشعارات جديدة إليك. وهي بالطبع ميزة جيدة وغاية في الأهمية حتى لا تتعرض إلى الإزعاج الصادر من تطبيقاتك وألعابك بين كل حين والآخر.

منتقى الصور الجديد

في الواقع، هذه الميزة مأخوذة من iOS 13 حيث تعتمد نفس طريقة خيارات التقاط الصور على هواتف الآيفون. باستخدام هذه الميزة ستكون قادراً على تحديد الصور ومقاطع الفيديو المسموح للتطبيقات بالوصول إليها فقط. فبدلاً من أن تمنح التطبيقات إذن الوصول إلى مكتبة الوسائط بأكملها، ستكون قادراً على تحديد وسائط بعينها التي يُمكن للتطبيقات الوصول إليها.

تحسين عناصر تشغيل الوسائط

هذه هي الحيلة التي تلعب عليها جوجل مع كل نظام أندرويد جديد، حيث تهتم جوجل بضرورة تحديث عناصر التحكم في مشغل الوسائط لكي يظهر بشكل جديد وأكثر أناقة. على أندرويد 13 ستلاحظ المخطط الزمني أصبح على شكل سطر متموج بمظهر متعرج لكي يساعدك على تحديد مركز ومكان مسار الأغنية التي تكون قيد التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك سيكون مشغل الوسائط قادر على عرض صورة ألبوم الأغنية الرئيسية على شاشة القفل أو في مركز الإشعارات.

تحسين وظائف النسخ واللصق

أندرويد 13 سيجلب المزيد من التحسينات الهامة لحافظة الــ clipboard. فبمجرد أن تحاول أن تنسخ أي شيء على الهاتف سوف يظهر لك في الجزء السفلي لوحة صغيرة عائمة تتيح لك عرض محتويات الحافظة وتحريرها دون أن تضطر على لصقها.

استجابة أسرع من ماسح رموز الاستجابة السريعة

على هواتف الآيفون ستجد أن عملية مسح رموز الاستجابة السريعة أكثر سهولة مقارنة بنظام أندرويد، كل ما عليك فعله هو فتح الكاميرا. ولكن الأمر مختلف “نوعاً ما” على الأندرويد. ولكن أرادت جوجل أن تسهل من هذه العملية على الأندرويد وأضافت بالفعل ماسح ضوئي مخصص لرموز QR Codes في لوحة الإعدادات السريعة على أندرويد 13. وبالتالي أصبح بإمكانك التمرير إلى الأسفل فقط ثم مسح أي رمز بسهولة.

المزيد من إعدادات حماية الخصوصية

تعودنا من جوجل أن تضيف المزيد من إعدادات حماية الخصوصية على كل نظام أندرويد جديد تطلقه في الآونة الماضية. ويبدو أن نظام أندرويد 13 ليس استثناءً. سيتم بناء أندرويد 13 بالاعتماد على صفحة إعدادات الخصوصية الأصلية التي رأيناها بالفعل على أندرويد 12 العام الماضي.

ستحصل أيضاً على مؤشر بالألوان يوضح حالة وسلامة الهاتف، ومن المحتمل أن يقدم لك المزيد من الخيارات والإجراءات التي يتعين عليك اتخاذها من أجل سلامتك والخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية خصوصيتك.

تحسين النظام للعمل بشكل أفضل على الأجهزة ذات الشاشة الكبيرة

نظام أندرويد 12L جلب بالفعل العديد من الميزات والتغييرات الهامة للأجهزة التي تحتوي على شاشات عرض كبيرة الحجم مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي. ولكن على أندرويد 13 قررت شركة جوجل تحديث أكثر من 20 تطبيق من تطبيقاتها الافتراضية من أجل الاستفادة من المساحة الأكبر على شاشات هذه الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك فهي تتعاون مع شركات الطرف الثالث من أجل تحسين وظائف التطبيقات الخارجية مثل تيك توك وزووم وفيسبوك من أجل الاستفادة من المساحة الإضافية على الأجهزة اللوحية والقابلة للطي.

القدرة على اختيار لغة كل تطبيق بشكل فردي

من الطبيعي أن لغات التطبيقات على هاتفك الأندرويد نابعة من اللغة الأساسية للهاتف. فإذا كانت لغة الهاتف العربية فسوف تتحول لغة جميع التطبيقات الداعمة للغة العربية إليها بشكل تلقائي. ولكن على أندرويد 13، سوف تسمح لك جوجل باختيار لغة التطبيق بشكل فردي. بحيث يمكنك اختيار لغة الواتس اب العربية فينما تختار لغة تيليجرام الإنجليزية في حين أن لغة الهاتف قد تكون أي لغة أخرى.

تحسينات على خدمة RCS Messaging

من المفترض أن جوجل سوف تضيف المزيد من التحسينات على خدمة رسائل RCS بحيث تصبح الرسائل الجماعية مُشفرة تماماً مثل محادثات طرف إلى طرف. ومن المحتمل أن تدعم الخدمة القدرة على مشاركة الصور بجودة أعلى مع إمكانية مشاركة الملفات بأحجام أكبر.

خدمة الطوارئ تحصل على المزيد من التحسينات

طرحت شركة جوجل خدمة Emergency SOS في أندرويد 12 والتي تتيح لك إمكانية الاتصال بشخص موثوق من اختيارك ومشاركة معلومات الطوارئ الخاصة بك معه بدون الحاجة إلى إلغاء قفل الشاشة. سيحاول أندرويد 13 توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة للعمل على ساعات Wear OS مثل ساعة جالكسي ووتش 4 وساعة جوجل بكسل الجديدة كلياً.