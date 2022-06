ضد البنكرياس.. لقاح جديد.. ما التفاصيل؟

أظهرت تجارب مبكرة نتائج واعدة بشأن لقاح جديد يرجح أنّه سيكون قادرا على منع عودة سرطان البنكرياس، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقول “ديلي ميلي” وإنّ ربع المرضى يعيشون فقط لمدة عام أو أكثر بعد تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس، وغالبا ما لا يتم اكتشافه لأن الجهاز المناعي لا يعتبر الورم تهديدا.

وأجرى فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور فينود بالاشاندران، من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، اختبارا شمل 16 شخصا مصابا بالسرطان، حيث جرى منحهم لقاحا خاصا بعد خضوعهم لعملية جراحية.

وذكرت “ديلي ميل” أنّ التجارب المبكرة وجدت أنّ هذا اللقاح، الذي استخدمت فيه تقنية mRNA «مماثلة للقاحات كوفيد-19»، يحفز الجسم على منع عودة سرطان البنكرياس.

وأضافت “ديلي ميل” أنّه لدى 8 مرضى، نجح اللقاح في تنشيط الخلايا للتعرف على المرض، ظلوا سالمين بعد 18 شهرا من العملية الجراحية، حيث يستخدم اللقاح قطعة من الشفرة الجينية للورم “لجعل الخلايا تتعرف على السرطان، مما سيؤدي إلى استجابة مناعية”.

