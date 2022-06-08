تغيرات في النمط الغذائي تساعد على الوقاية من السرطانات

إنجلترا – ترتبط زيادة الوزن والسمنة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ويشير الخبراء بشكل دائم إلى أهمية النشاط البدني والنظام الغذائي في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

نشر موقع ميديكال اكسبريس بعض النصائح الطبية والتغذوية التي يوصي بها الخبراء للحفاظ على صحة الجسم ضد الأمراض:

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات كل يوم

ركز على الفواكه والخضروات الطازجة الكاملة، وتحتوي هذه الأطعمة على الألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة الأخرى.

اختر الحبوب الكاملة بدلا من المنتجات المكررة

استبعد الحبوب المكررة من وجباتك اليومية (الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض). اختر بدلا من ذلك أنواع الحبوب الكاملة من الخبز والمعكرونة والحبوب والتزم بالأرز البني.

تجنب المشروبات السكرية وقلل من الأطعمة عالية السعرات الحرارية

يمكن أن يساهم النظام الغذائي الغني بالسكر المضاف في زيادة الوزن بشكل مفرط، ومن الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي يجب تجنبها، الأطعمة السريعة والبسكويت والكعك والآيس كريم والدونات والحلويات الأخرى.

الحد من استهلاك الكحول

يشير الموقع إلى وجود أدلة قوية على ارتباط الكحول بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطانات الفم والحنجرة والمريء والكبد والثدي والقولون والمستقيم، وبحسب الموقع يجب أن يقتصر الاستهلاك على مشروب واحد يوميا للنساء ومشروبين يوميا للرجال.

تجنب تناول اللحوم الحمراء والمعالجة

تشير البحوث إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء يمكن أن يساهم في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويوصى بالاعتدال في تناول أقل من 12-18 أوقية من اللحوم الحمراء أسبوعيا. ويؤكد أخصائو التغذية على تناول أجزاء أصغر وقطعات أقل من اللحوم. أو اختيار الأسماك أو الدواجن أو الفاصوليا بدلا من ذلك.

المصدر:medicalxpress.

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