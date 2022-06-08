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أوروبا تستعد لفرض شاحن موحد لجميع الأجهزة الذكية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها إلى اتفاق يقضي بفرض شاحن سلكي موحد لجميع الأجهزة الذكية كالهواتف، الأجهزة اللوحية، وحدات التحكم بألعاب الفيديو، والكاميرات الرقمية خلال عامين ونصف.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن إلى سلك وجهاز مختلفين عند شرائهم الأجهزة الجديدة، إذ سيكونون قادرين على استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الذكية.

وأكد البرلمان الأوروبي ضرورة تزويد الأجهزة الذكية بمنفذ شحن USB-C بغض النظر عن الشركة المصنعة بحلول خريف العام 2024.

يُذكر أن هذا القرار أثار غضب عدد كبير من شركات التكنولوجيا وفي مقدمتهم شركة آبل.

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قناة 218 الليبية

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