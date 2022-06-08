الكشف عن إنتاج جزء جديد من فيلم الجوكر

أكد مخرج فيلم الجوكر تود فيليبس وجود جزء ثاني من فيلم الجوكر من بطولة خواكين فينيكس، من خلال نشر صورة تحمل اسم الفيلم الجديد وبطله خواكين على صفحته في فيس بوك.

وأشار إلى أن الجزء الجديد سيحمل عنوان Joker Folie a deux، وإلى أنه سيتعاون فيه مع سكوت سيلفر.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد تناول قصة مقدم عروض فاشل عاش في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يصاب بالجنون ويتحول إلى قاتل سيكوباتي.

يذكر أن الجزء الأول من الجوكر أصبح رابع فيلم ينتمي لعالم DC يحقق إيرادات تفوق المليار دولار، رغم أن تكلفته لم تتجاوز 60 مليون دولار.

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