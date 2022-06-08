براد بيت يرفع دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي لهذا السبب

رفع الممثل العالمي براد بيت دعوى قضائية ضد طليقته الفنانة أنجلينا جولي اتهمها فيها بإيذائه بعدما باعت حصتها في حقل كرمة في جنوب فرنسا ملكيته مشتركة بينهما إلى رجل أعمال روسي، دون أخذ موافقته.

وقام الفنان العالمي بإضافة الوثائق الجديد إلى الدعوى المدنية التي كان قد رفعها إلى محكمة لوس أنجلوس منذ بداية عام 2022، والتي اتهم فيها إنجلينا ببيع حصتها، وعدم المساهمة في العقار الذي قاما بشرائه في عام 2008، والذي تبلغ مساحته 500 هكتار.

يذكر أن إثارة أخبار الدعوى جاءت بعد أيام قليلة من فوز جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية