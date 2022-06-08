العثور على حفرية لديناصور مخيف في مصر

تمكن فريق من الباحثين المصريين من العثور على حفرية لديناصور ضخم وغريب المظهر كان يجوب الصحراء قبل حوالي 98 مليون عام.

وأشار الباحثون إلى أنهم عثروا على الديناصور الضخم الذي يصل طوله إلى 6 أمتار في صحراء مصر الغربية، وقالوا إنه كان يمشي على ساقين ويملك أسنانًا صغيرة وذراعين قصيرتين.

وأكد العلماء انتماء الحفرية التي عُثر عليها إلى عائلة الديناصورات التي تشبه السحالي، والتي ازدهرت خلال العصر الطباشيري في الفترة الممتدة ما بين 145 إلى 66 مليون سنة.

وقالوا إن لغز استمرار هذه الحيوانات الضخمة وتمكنها من التأقلم لا يزال غامضًا حتى الآن، وتوقعوا أن تكون استمراريتها مرتبطة باصطيادها أشياء مختلفة.

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