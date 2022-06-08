تسريبات جالكسي زد فولد 4 – كاميرا أسفل الشاشة ستكون أقل وضوحاً!

تسعى سامسونج جاهدة من أجل جعل هواتفها القابلة للطي أفضل الهواتف الذكية الرائدة التي تلبي طموحات الفئة العليا من المستخدمين. بالتأكيد ستؤتي هذه الجهود ثمارها عندما يتم إطلاقها في وقت لاحق من عام 2022 الجاري.

بناءً على العديد من التسريبات السابقة، فإن الجيل الرابع من هواتف سامسونج القابلة للطي، جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 حصلت على تحسينات هائلة مقارنة بالجيل الثالث. وإحدى أبرز التحسينات التي طالت هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 تظهر بوضوح في كاميرا UDC أسفل الشاشة.

وفقاً لتغريدة Ice Universe على موقع تويتر، فإن سامسونج تخطط لمضاعفة عدد وحدات البكسل أعلى كاميرا الصور الشخصية المتواجدة أسفل الشاشة لكي تصبح أقل وضوحاً. إدّعى المصدر أن عدد وحدات البكسل أعلى الكاميرا يصل عدده إلى 400 بكسل لكي يغطي مظهر الكاميرا بالكامل.

عند النظر إلى هاتف جالكسي زد فولد 3، فسوف نجد أن عدد وحدات البكسل أعلى الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة يبلغ عددها 172 بكسل فقط.

لذا، من المؤكد أن عدد وحدات البكسل الأكبر على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سيساهم بشكل كبير في جعل كاميرا أسفل الشاشة أقل وضوحاً عند النظر إليها. من المتوقع أن تساعد هذه الميزة في تحسين جودة الصورة أيضاً، حيث من المفترض أن تساهم في جعل مقاطع الفيديو والصور بدون نقطة مثقوبة في الأعلى لكي تظهر الشاشة في النهاية وكأنها لوحة عرض واحدة دون أية ثقوب.

ومع ذلك، لكي تضمن سامسونج وصول كمية كافية من الضوء إلى الكاميرا ستضطر على ترك مسافة بين وحدات البكسل، وعلى الرغم من أن المصدر ذكر أنه لا يزال بإمكانك رؤية وحدات البكسل على هاتف جالكسي زد فولد 4 إلا إنها ستكون أقل وضوحاً مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 3.

على كل حال، نتمنى ألا يؤثر هذا الأمر على جودة ودقة كاميرا الصور الشخصية نفسها، حيث أن العدسة الأمامية على هاتف جالكسي زد فولد 3 لم تحظى بسمعة طيبة ولم تكن قادرة على كسب رضاء المستخدمين بسبب جودتها المتدنية.

يُقال أن الكاميرا الأمامية ستظل بدقة 4 ميجابكسل والتي يمكنها امتصاص كميات كبيرة من الضوء ولكن بسبب كثافة أعداد وحداد البكسل أعلى الشاشة، ستكون الشركة مُضطرة على إيجاد وسيلة تسمح للمستشعر بالقدرة على امتصاص كمية أكبر من الضوء لتحسين الصورة وخاصة أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

جالكسي زد فولد 4 يحصل على تحسينات دقيقة في قسم الكاميرا

كل هذا يجعلنا نأمل بأن تتمكن سامسونج من تحسين وضع وجودة كاميرا أسفل الشاشة “UDC” على هاتف جالكسي زد فولد 4، ولكن بالتأكيد هذا ليس كل شيء.

من المحتمل أن يحصل الهاتف على المزيد من التحسينات في عدة نواحي أخرى، إذ يقال أن الشاشة ستأتي بحواف أقل سُمكاً، هذا وبالإضافة إلى استخدام سامسونج لمفصة أكثر نحافة والتي ستساعد بشكل كبير على تحسين وزن الهاتف مقارنة بالجيل الحالي.

أيضاً سوف تستخدم سامسونج شاشة مُحسنة لديها مقاومة أكبر للخدوش، كما أنه من المتوقع أن تكون التجعيدات أقل وضوحاً على الشاشة القابلة للطي – لن تختفي تماماً ولكنها ستكون بشكل أفضل من هواتف الأجيال السابقة.

من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي من الكاميرا الخلفية، فتتجهز سامسونج من أجل تدشين مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل الذي تم استخدامه على هاتف جالكسي إس 21 ألترا. ولكن بعض التقارير الأخرى تشير إلى أن الشركة قد تكتفي بمستشعر 50 ميجابكسل بدلاً من 108 ميجابكسل.

أخيراً وليس آخراً من المتوقع أن تطلق سامسونج الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي في وقت لاحق من العام وتحديداً خلال شهر أغسطس.