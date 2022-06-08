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منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الكوليرا في أوكرانيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الكوليرا في أوكرانيا وخاصة في مدينة ماريوبول بسبب مياه الشرب.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة إن سكان ماريوبول يحصلون على مياه الشرب غير آمنة بما فيه الكفاية بسبب تلف أنابيب المياه جراء القصف والمعارك التي شهدتها المدينة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن ماريوبول والأقاليم المحيطة بها عرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، وأكدت، في الوقت ذاته، عدم ورود تقارير تؤكد هذا الأمر حاليًا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية غير متواجدة على الأرض في ماريوبل، لكنها تعمل مع بعض الشركاء؛ من أجل تقديم المساعدات لأهالي المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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