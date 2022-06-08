منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار الكوليرا في أوكرانيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الكوليرا في أوكرانيا وخاصة في مدينة ماريوبول بسبب مياه الشرب.

وقال مسؤولون في منظمة الصحة إن سكان ماريوبول يحصلون على مياه الشرب غير آمنة بما فيه الكفاية بسبب تلف أنابيب المياه جراء القصف والمعارك التي شهدتها المدينة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن ماريوبول والأقاليم المحيطة بها عرفت بتاريخها في تفشي الكوليرا، وأكدت، في الوقت ذاته، عدم ورود تقارير تؤكد هذا الأمر حاليًا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية غير متواجدة على الأرض في ماريوبل، لكنها تعمل مع بعض الشركاء؛ من أجل تقديم المساعدات لأهالي المدينة.

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