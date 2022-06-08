ديزني بلس تطلق منصتها في المنطقة العربية

أطلقت منصة ديزني بلس في 8 يونيو الجاري منصتها في منطقة الشرق الأوسط والتي جلبت معها مجموعة من الأفلام الأجنبية باللهجة المصرية.

وأشارت المنصة إلى أنها ستطلق أكثر من 1,200 فيلم، و1,000 مسلسل، و100 فيلم أصلي في اليوم الأول، بالإضافة إلى جميع المسلسلات والأفلام التي أنتجتها ديزني من عالم مارفل.

وأكدت المنصة العالمية عرض دبلجة 20 فيلمًا وعرضها باللهجة المصرية ك”أسطورة مريدا”، “رالف المدمر”، “جامعة المرعبين”، “ملكة الثلج” بجزأيه، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعمال التي قدمتها ديزني.

يُذكر أن منصة ديزني بلس حققت منذ تأسيسها في العام 2019 أرقامًا مميزة، حيث نجحت في جذب 50 مليون مشترك خلال 5 أشهر من إطلاقها.

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