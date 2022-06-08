ما هي هواتف الايفون التي تدعم تحديث iOS 16 ؟

أعلنت ابل مؤخراً عن تحديث iOS 16 لأجهزة الايفون لكن للأسف لن تكون كل هواتف الايفون متوافقة مع التحديث الجديد بل سيسقط الدعم عن بعض هواتف الايفون، كما لن تتوفر كافة المزايا على كل الأجهزة التي سيصلها التحديث.

هواتف الايفون التي سيصلها تحديث iOS 16

تحديث iOS 15 الجاري يدعم هواتف ايفون 6s وايفون 6s بلس والجيل الأول من هاتف ايفون SE فما أحدث من ذلك من إصدارات.

لن يكون الأمر كذلك مع تحديث iOS 16 الذي سوف يُسقط الدعم عن هواتف الايفون التالية التي لن يصلها التحديث:

ايفون 6s

ايفون 6s بلس

ايفون 7

ايفون 7 بلس

ايفون SE الجيل الأول

تحديث iOS 16 سوف يعمل مع هواتف ايفون 8 و ايفون 8 بلس فما أحدث، وكذلك ايفون SE الجيل الثاني فما أحدث، وإليك القائمة الكاملة لهواتف الايفون المدعومة مرفقة بالصورة.

إن لم يكن هاتف الايفون الخاصة بك مدرجاً في الصورة فلن يتلقي أية تحديثات كبرى بعد iOS 15 وتحديثاته الفرعية، أما الهواتف المدرجة في الصورة فسوف تستمر في تلقي التحديثات ومنها تحديث iOS 16خلال الآونة القادمة.

مميزات تحديث iOS 16 كثيرة لكن رغم ذلك لن تعمل كل تلك المزايا على هواتف الايفون المدعومة جميعها، بل سيقتصر بعضها على إصدارات بعينها دون الأخرى لأنها تتطلب مواصفات معينة.

مزايا سوف تعمل على هواتف ايفون XR و XS فما أحدث

هناك بعض المزايا التي لن تعمل على هواتف ايفون 8 وايفون 8 بلس وايفون X لأنها تتطلب معالج ابل A12 Bionic فما أحدث أي ستعمل على هواتف ايفون XR و XS و XS Max وسلسلة ايفون 11 و 12 و 13 والجيل الثاني والثالث من ايفون SE.

وهذه هي المزايا التي نقصدها:

النص الحي Live Text في الفيديو مع الخيارات السريعة كالترجمة وتحويل العملات.

دعم إضافة الوجوه التعبيرية “الإيموجي” مع الإملاء الصوتي.

كل المزايا الجديدة الخاصة بالإملاء الصوتي.

إضافة الأدوية من خلال الكاميرا.

تحسين خاصية البحث عبر الصور Visual Lookup.

مزايا ستتوفر على هواتف ايفون 11 فما أحدث

النص المصاحب للأصوات ومكالمات فيس تايم حتى يتمكن فاقدي السمع من معرفة ما يدور أمامهم على الشاشة وسهولة التواصل مع الآخرين.

مزايا حصرية في هواتف ايفون 13