أمازون تؤكد مصادرتها 3 ملايين سلعة مقلدة العام الماضي

أكدت شركة أمازون الأمريكية مصادرتها أكثر من 3 ملايين سلعة مقلدة، خلال العام الماضي.

وقالت الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، إنّ هذه المنتجات تضم مجموعة منتجات تم إرسالها إلى مراكز تنفيذ الطلبيات الخاصة بها.

وأشارت في تقريرها الأول عن حماية العلامات التجارية الصادر في مايو الماضي، عن رصد أكثر من مليوني سلعة مزيفة في العام 2020، وارتفاع الرقم إلى 3 ملايين في العام 2021.

وأكدت أمازون اتخاذها مجموعة من الخطوات لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال التوسع في عمليات الفحص لصالح التجار الجدد على منصة أمازون دوت كوم، بالإضافة إلى إخضاع أصحاب طلبات فتح حسابات البيع على الموقع لعملية تدقيق شخصي منذ العام 2021.

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