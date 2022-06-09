تسريبات – لا يوجد طراز كلاسيكي من ساعة جالكسي ووتش 5 هذا العام!

قد يكون الأمر شبه تأكيد رسمي من شركة سامسونج على أنه لا يوجد طراز كلاسيكي – Classic من ساعة جالكسي ووتش 5 هذا العام. يبدو أن الشركة قررت تخطي الطراز الكلاسيكي والاكتفاء بالإصدار العادي والإصدار الاحترافي الجديد.

طرحت الشركة الكورية مؤخراً تحديث One UI Watch 4.5 لسلسلة جالكسي ووتش 4، هذا وبالإضافة إلى تحديث التطبيق الافتراضي Galaxy Wearable جنباً إلى جنب مع تطبيق Samsung Health.

التحديث التجريبي يأتي برقم إصدار 6.22.0.069 ويحتوي سجل التحديث على معلومات مثيرة للاهتمام تم رصدها لأول مرة بواسطة بعض الأشخاص في موقع 9To5Google.

اشتملت قائمة الأجهزة المتوافقة مع تحديث One UI Watch 4.5 العديد من ساعات سامسونج الذكية والتي كانت من بينها جالكسي ووتش 5 وجالكسي ووتش 5 برو دون وجود أي أثر لطراو جالكسي ووتش 5 كلاسيك.

من المحتمل أن سامسونج اتخذت قرارها بإنهاء نموذج كلاسيك من ساعاتها الذكية الرئيسية. على كل حال تركيز الوسط التقني كله الآن على أمر الإطار المادي الدوار، والذي كنا نتوقع أن تمتاز به ساعة جالكسي ووتش 5 برو.

ولكن بناءً على التسريبات الأخيرة، يُقال أن العملاق الكوري مستعد للتضحية بالإطار المادي الدوار من أجل تزويد الساعة بسعة بطارية أكبر. يُقال أن ساعة جالكسي ووتش 5 برو تحتوي على بطارية سعتها 572 مللي أمبير في الساعة.

بالتأكيد سيكون هناك الكثير من التحسينات ضمن العديد من الجوانب الأخرى، بجانب عمر البطارية الأطول من المحتمل أن تتمتع الساعة بتصميم أكثر متانة ومظهر أنيق من حيث الشكل والعديد من الميزات الاحترافية.

ولكن إذا كنت تخطط لشراء ساعة جالكسي ووتش 5 برو في المستقبل القريب يجب أن تكون مستعد للتخلي عن الإطار المادي الدوار لأن الساعة لن تحتوي عليه وهذه المعلومة شبه مؤكدة.

ربما أضافت سامسونج اسم الساعتين الذكيتين الجديدتين في قائمة تحديث برنامج One UI Watch 4.5 عن طريق الخطأ، وربما تقرر سامسونج استبدال اسم الساعتين في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي.

منذ عدة سنوات كانت تأتي ساعات سامسونج الذكية باسم Gear، ثم استبدلت الشركة الكورية هذا الاسم بمسمى جالكسي، وبعد ذلك قررت إضافة لاحقة Active لهذا الاسم، ولكنها قررت التخلي عن هذه اللاحقة مع الجيل الرابع من ساعاتها الذكية.

والآن، بناءً على أحدث الشائعات، فقد قررت الشركة تجاوز إصدار Classic واستبداله بإصدار Pro. أخيراً وليس آخراً، من المقرر أن يتم إطلاق الجيل الخامس من ساعات سامسونج الذكية جنباً على جنب مع الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي بعد شهرين من الآن.