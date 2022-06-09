آمبر هيرد ترد على انضمام جوني ديب إلى تيك توك

ردت الممثلة آمبر هيرد على البيان الذي نشره جوني ديب بعد انضمامه إلى تيك توك من خلال تصريحات هاجمت من خلالها الفنان العالمي.

وقالت النجمة العالمية إن جوني ديب يقول إنه يمضي قدمًا، في وقت تتراجع فيه حقوق المرأة، وأشارت إلى أن حكم المحكمة كان بمثابة رسالة إلى ضحايا العنف المنزلي تحثهم فيها على قبول العنف وعدم التكلم علانية أو التقدم بشكوى.

وكان جوني ديب قد أعلن انضمامه إلى تطبيق تيك توك بعد فوزه بقضية التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، حيث حظي حسابه الجديد بأكثر من 9 ملايين متابعة.

ونشر الممثل الشهير على حسابه مقاطع فيديو تظهر دعم الناس في القضية التي استمرت ستة أسابيع قبل نطق الحكم فيها، وقام بشكرهم على الدعم الكبير الذي أظهروه له.

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