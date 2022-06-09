تيك توك يطلق ميزة الصور الرمزية المتحركة المخصصة

أعلن القائمون على تطبيق تيك يوك إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحويل أنفسهم إلى صور رمزية متحركة مخصصة.

ويسعى القائمون على التطبيق من خلال هذه الميزة إلى منافسة Memoji من آبل وSnapchat’s bitmoji.

وأكد القائمون على التطبيق إمكانية الوصول إلى الميزة من خلال فتح التطبيق، وقلب الكاميرا إلى وضع السيلفي، والنقر فوق التأثيرات، ثم تحديد تأثير الصورة الرمزية.

وبعد ذلك سيكون المستخدم أمام خيارين: الأول استخدام مظهر معد بشكل مسبق، والثاني إنشاء مظهر جديد بالطريقة التي يرغب بها.

وبعد الانتهاء من إعداد الصورة الرمزية المخصصة سيكون المستخدم قادرًا على استخدامها في تسجيل مقاطع الفيديو.

وأشار القائمون على التطبيق إلى إمكانية دمج الصورة الشخصية مع المؤثرات الصوتية المسبقة من أجل إخفاء الهوية.

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