ما هي ميزة مفاتيح المرور Passkeys في تحديث iOS 16 ؟

في مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 ومع الإعلان عن الإصدارات الجديدة لأنظمة تشغيل الايفون والايباد وماك قدمت ابل ميزة مفاتيح المرور Passkeys والتي سوف تُغني المستخدم عن الاعتماد على كلمات المرور التقليدية.

ما هي ميزة مفاتيح المرور Passkeys وكيف تعمل؟

مع تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura للايفون والايباد و ماك سوف يتمكن المستخدمون من التخلي بشكل كبير على كلمات المرور التقليدية Passwords عند تسجيل الدخول في التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة.

لكلمات المرور التقليدية Passwords العديد من المساويء المعروفة للجميع مثل سهولة نسيانها وإمكانية تسريبها في حالة حدوث اختراق للموقع أو الخدمة، وكذلك إمكانية تخمينها أو الاحتيال على المستخدم لسرقتها عبر مواقع الاحتيال وغير ذلك.

تأتي خاصية مفاتيح المرور Passkeys كبديل مناسب لعالم بدون كلمات مرور، فبدلاً من كتابة كلمة مرور مكونة من حروف وأرقام ورموز سيكون هناك مفتاح مرور مخزن سلفاً على جهازك لاستخدامه في تسجيل الدخول.

عند التحديث إلى iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura سوف تتمكن من تنصيب مفتاح المرور الخاص بك لاستخدامه في تسجيل الدخول إلى المواقع والخدمات والتطبيقات وسيكون المفتاح مشفراً ومخزناً على جهازك كما سيمكن نسخة احتياطياً على الآي كلاود ومزامنته مع أجهزة ابل الأخرى لديك.

عند تسجيل الدخول لاحقاً سيقوم النظام تلقائياً باستخدام مفتاح المرور المُعد مسبقاً وسيطلب منك تأكيد هويتك باستخدام خاصية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID لتتم العملية بسهولة وأمان.

بخلاف كلمات المرور التقليدية Passwords، سيكون من غير الممكن حدوث سرقة أو اختراق أو تسريب لمفاتيح المرور Passkeys.

وتعمل ابل مع جوجل ومايكروسوفت من أجل تعميم هذا المعيار الجديد كبديل لكلمات المرور التقليدية التي ستصبح جزءًا من الماضي خلال الآونة القادمة.