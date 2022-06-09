إسبانيا تعلن عن قانون لمحاربة إهدار الطعام

أصدرت إسبانيا قرارًا يقضي بفرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى 60 ألف يورو على المطاعم ومحلات السوبر ماركت التي تخزن بقايا الطعام وتقوم بإلقائها في القمامة.

وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن هذا القانون بمثابة الأداة التي ستمنع التبذير وتحد منه بشكل كبير.

وقال وزير الغذاء في إسبانيا لويس بلانس، إن العالم يشهد أزمة غذاء عالمية في وقت يهدر فيه 1,3 مليون طن من الطعام في إسبانيا سنويًا.

وأشار إلى أن القرار سيُلزم أصحاب المطاعم والمحلات إلى إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام الموجودة في البلاد.

وأضاف أن القانون سيُلزم المطاعم بتزويد الزبائن بعبوات “دوغي باغ” من أجل أخذ بقايا الطعام إلى منازلهم.

وأوضح أن قيمة الغرامات التي ستفرض على المخالفين ستتراوح ما بين 2,000 و60,000 يورو.

يذكر أن هذا القانون يأتي متوافقًا مع أهداف الأمم المتحدة بالحد من إهدار الطعام لدى الشركات والمستهلكين بنسبة 50% في عام 2030.

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