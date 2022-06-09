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نبيلة عبيد ترحب بفكرة تصوير أغنية مع سعد المجرد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد إنها ترحب بفكرة الظهور بفيديو غنائي مع الفنان المغربي سعد المجرد.

جاءت تصريحات الفنانة المصرية بعدما أبدى الفنان المغربي رغبته في تصوير أغنية معها، حيث رد على سؤال حول 3 نجمات يرغب في تصوير أغنية معهن وقال: إنه يرغب في تصوير أغنية مع والدته، والنجمة السورية منى واصف، والنجمة نبيلة عبيد.

ونشرت نبيلة عبيد المقطع الذي رد فيه سعد المجرد على السؤال على حسابها في انستغرام وعلقت عليه بالقول: الجمال عدى الكلام، وأبدت إعجابها بذوق ولطف الفنان المغربي، وأكدت استعدادها للعمل معه في أغنية مشتركة، واختتمت منشورها بتحية الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقدم برنامج صدى الملاعب.

يذكر أن النجم المغربي احتفل مؤخرًا بتجاوز أغنية “لمعلم” حاجز 7 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب.

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قناة 218 الليبية

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