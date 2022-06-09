انستغرام يحصل على ميزة تهم ملايين المستخدمين

في إطار سعيها إلى تطوير منصة انستغرام أعلنت شركة ميتا إضافة ميزة جديدة تهم ملايين المستخدمين.

وقالت ميتا إن انستغرام سيحصل على ميزة “استعادة المنشورات المحذوفة” والتي ستساعد المستخدمين على استرجاع القصص، والصور، ومقاطع الفيديو، ومقاطع IGTV، وReels التي كانوا قد حذفوها خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وأشار القائمون إلى أن القصص المسترجعة ستظهر لمدة 24 ساعة قبل أن تختفي من صفحة المستخدم بشكل نهائي.

وللاستفادة من الميزة الجديدة؛ يجب أن يقوم المستخدم بالتوجه إلى صفحة Settings، ثم يختار Account، ثم Recently Deleted.

وقال القائمون على التطبيق إن تطوير هذه الميزة جاء لحماية المستخدمين من الهاكرز الذين يقومون باختراق حساباتهم وحذف المنشورات منها.

كما حصل تطبيق انستغرام على ميزة أخرى تتيح للمستخدم تثبيت 3 منشورات في الجزء العلوي من صفحته في فيس بوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية