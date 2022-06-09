سامسونج سوف تستعين ببطاريات شركة LG مع هواتفها المتوسطة والاقتصادية!

تزعم العديد من وسائل الإعلام الكورية أن شركة سامسونج تعتزم استخدام البطاريات التي يتم تصنيعها من قِبل قسم مجال الطاقة في شركة LG من أجل هواتفها الذكية حيث تريد شركة سامسونج تزويد هواتفها الذكية للفئة المتوسطة والاقتصادية بوحدات طاقة يتم تصنيعها داخل موطنها الرئيسي من أجل تقليل التكلفة المالية الإجمالية.

على الرغم من أن كلا الشركتين تنافسان بعضهما البعض في العديد من الصناعات، إلا أن التاريخ يشهد على تعاون كل من سامسونج و LG في مناسبات عديدة على مر السنين. لذا، فإن سماع هذا الخبر لا يمثل أي مفاجأة بالنسبة لنا.

بالفعل تستخدم سامسونج بطاريات شركة LG مع هواتفها الذكية منذ عام 2019، جنباً على جنب مع حلول الطاقة من الشركة الشقيقة Samsung SDI بالإضافة إلى بعض شركات التصنيع الخارجية.

يُقال أن سلسلة هواتف سامسونج جالكسي إس 10 كانت أولى هواتف سامسونج التي استخدمت بطاريات من شركة LG. واستخدمت هواتف جالكسي إس جنباً إلى جنب مع هواتف جالكسي نوت المتوقفة الآن بطاريات من قِبل الشركة الكورية LG.

يبدو أن شركة سامسونج تخطط لتوسيع مجال استخدامها لبطاريات LG لكي يشتمل ذلك حتى على هواتفها القابلة للطي المستقبلية. ومن المحتمل أن تبدأ في الاعتماد على هذه البطاريات ابتداءً من الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4.

على مدار السنوات الماضية كانت تستخدم سامسونج مع هواتفها المتوسطة والاقتصادية من سلسلة جالكسي M وجالكسي A بطاريات تم تصنيعها من قِبل شركات طرف ثالث مثل Amperex Technology Limited و BYD و Navitasis ومن الواضح أن سامسونج تريد ضم شركة LG إلى الشركاء خلال المرحلة القادمة.

بناءً على تقرير موقع The Elec الكوري فمن المحتمل أن يكون قرار سامسونج هذا نتيجة مشاكل التوريد وحالات الإغلاق التي طالت العديد من المصانع منذ تفشي فيروس كورونا في الصين. إذ أن هناك العديد من المصانع التابعة لهذه الشركات التي يقع مقرها في الصين وهي الدولة التي تعاني من أكبر نسبة إصابة بفيروس كورونا.

أدت هذه المشكلة إلى توقف العديد من الصناعات وتعطيل سلاسل التوريد الرئيسية في عدد مختلف من صناعات التكنولوجيا. ولكن يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية لا تريد أن تشغل نفسها بهذه المشكلة وتتطلع لزيادة سلاسل التوريد والطاقة الصناعة الخاصة بها من خلال التعاون مع شركة LG.