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علماء يبتكرون دواء لعلاج سرطان البنكرياس.. والنتائج واعدة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة بيونتك تطويرها لقاحًا لعلاج سرطان البنكرياس باستخدام تقنية mRNA، وقالت إن النتائج أظهرت الأولية للقاح جاءت مبشرة وواعدة.

وأشارت الشركة إلى أنها أعطت 16 مصابا بالمرض اللقاح بعد 9 أسابيع من جراحة لإزالة أورام البنكرياس، وأكدت على أن نمو المرض تجدد لدى 8 منهم فقط، في حين أظهر الثمانية الآخرون استجابة جيدة، حيث لم يظهر المرض لديهم طوال 18 شهرًا.

وأكدت بيونتك أن اللقاح لا يزال في المرحلة الأولى من التجارب، ويحتاج إلى إجراء تجارب أخرى للتأكد من فعاليته، وأوضحت أن المشاركين في التجارب السابقة كانوا في مرحلة متقدمة من المرض، واعتبر 70% منهم نتائج اللقاح مرضية للغاية.

يذكر أن سرطان البنكرياس يعد من أكثر أمراض السرطان فتكًا، خاصةً أن أعراضه لا تظهر إلى في المراحل المتقدمة من المرض.

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قناة 218 الليبية

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