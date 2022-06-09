اكتشاف مؤسف في ثلوج القطب الجنوبي المتساقطة حديثا

توصل باحثون تابعون لجامعة كانتربري في نيوزيلندا إلى نتائج صادمة عندما قاموا بحفص الثلوج المتساقطة حديثا في القطب الجنوبي.

وقال الباحثون إنهم عثروا في العينات الـ 19 التي أخذوها من الثلوج الحديثة على جزيئات بلاستيكية صغيرة لأول مرة، وأشاروا إلى أن وجودها يؤثر على الصحة البيئية والمناخ من خلال تسريع ذوبان الثلج.

وأكد العلماء وجود 29 جزئيًا من البلاستيك في كل 0,26 غالون من الثلج الذائب، وقالوا إن تركيزه أعلى من التركيزات البحرية التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق في بحر روس، وفي الجليد البحري في القطب الجنوبي.

يذكر أن الباحثين عبروا عن أسفهم لهذا الأمر، وقالوا إنهم لم يتوقعوا وصول الجزئيات إلى القارة القطبية الجنوبية بهذه السرعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية