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سلافة معمار تشوق جمهورها لمسلسل بيروت 303

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت الفنانة السورية سلافة معمار الترويج لمسلسل “بيروت 303” من خلال نشرها صورة من كواليس العمل جمعتها بالفنان عابد فهد، وعلقت عليها بالقول: “بيروت 303” بدءًا من 12 يونيو على تطبيق شاهد.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عشاق النجمة السورية بشكل كبير، وعبّروا عن شوقهم لرؤية المسلسل.

وسيَتكون مسلسل “بيروت 303” من 15 حلقة، وسيَتناول قصة طائرة تحمل الرقم 303 تتعرض لحادث أثناء عودتها إلى لبنان.

يذكر أن مسلسل “بيروت 303” من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة الصباح، وبطولة عابد فهد، سلافة معمار، نادين الراسي، معتصم النهار، وعدد آخر من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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