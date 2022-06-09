تحدي ملك الموت يودي بحياة مراهقين في إندونيسيا

شهدت مدينة تانجيرانج الإندونيسية حادثة مؤسفة للغاية راح ضحيتها مراهقان حاولا تطبيق تحدٍ مميت انتشر على تطبيق تيك توك مؤخرًا.

حيث قام الشابان بتطبيق تحدي “ملك الموت” والذي يقوم على وقوف الشخص أمام الشاحنة أثناء سيرها ليجبرها على التوقف قبل إصابته.

وأظهر مقطع الفيديو الملتقط قيام المراهقين بالقفز أمام الشاحنة التي لم يتمكن سائقها من إيقافها ليصدمهما، الأمر الذي أدى إلى وفاتهما.

يذكر أن الشرطة الإندونيسية احتجزت حتى الآن 14 مراهقًا يشتبه بمشاركتهم في هذا التحدي، وقامت بنشر فيديو الحادث بهدف التوعية بمخاطره.

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