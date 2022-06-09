غوغل تنافس أبل وسامسونغ بهاتف متطور

أكدت شركة غوغل الأمريكية استعدادها لمنافسة سامسونغ وأبل، بهاتفٍ متطور ستطلق عليه Pixel 6a.

وقالت غوغل إنّها ستحمي هاتفها الجديد بإطار من الألمنيوم، وطبقة من زجاج Gorilla Glass3 المقاوم للصدمات والخدوش، وستزوده بمعالج Google Tensor المتطور، ومعالج الرسوميات Mail-G78 MP20، ونظام تشغيل Android 12.

ويتميز الهاتف الجديد بوجود شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع 429\م2، وبوجود ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، ومصباح LED، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أن غوغل لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية