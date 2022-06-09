كل ما تحتاج معرفته عن محافظة الجوف

في اليمن توجد محافظة الجوف وهي المقاطعة التي تأسست فيها أقدم الحضارات القديمة، لا تزال توجد بها هذه الأحجار والأعمدة التي تم إنشاؤها فيها، تعتبر منطقة الجوف منطقة غنية لأنها مليئة بالمواقع الأثرية المزخرفة بالنقوش والتي يبلغ عددها حوالي 43 في المجموع، يعمل غالبية سكان محافظة الجوف اليمنية في الزراعة، حيث تعد الجوف من أغنى المحافظات الزراعية، نتيجة لذلك تمثل المحاصيل التي تنتجها هذه المحافظة ما يقرب من 28 ٪ من إجمالي إنتاج اليمن، وحول مدينة الجوف وما هي الموقع الذي يتعلق بتلك المدينة وما هي أكثر المزايا التي تتمتع بها تلك المدينة الجميلة وسوف نقوم بالعمل على الحديث عليها خلال تلك المقالة بالتفصيل.

موقع مدينة الجوف

– حول تلك المدينة الرائعة، والمساحة التي تتعلق بمدينة الجوف وحجمها سنقوم بالحديث فيما يلي:

– تقع منطقة الجوف في الجمهورية اليمنية وتحديداً في مدينة صنعاء عاصمة اليمن.

– محافظة الجوف لها عاصمة خاصة بها وهي الحزم والتي تعرف بمشرق اليمن.

– وتحد صحراء الربع الخالي من الشرق محافظة الجوف ومن الشمال محافظة صعدة.

– يحد مدينة الجوف من الغرب محافظتي عمران وصعدة، ومن الشمال الشرقي المملكة العربية السعودية.

– تغطي محافظة الجوف في اليمن مساحة إجمالية قدرها 39495 كيلومترًا مربعًا، و يبلغ ارتفاعها حوالي 1131 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

تقسيمات مدينة الجوف الإدارية

تنقسم محافظة الجوف إلى نحو 12 ناحية حسب التقسيمات الإدارية، تنقسم بعد ذلك إلى 48 مديرية وقد جاءت تلك التقسيمات الخاصة بمدينة الجوف على النحو التالي:

– برط العنان وتبلغ مساحتها 1.586.04 كيلومتر مربع، خاصة وأن عدد سكانها 59463 نسمة.

– كما أن منطقة الحزم وتبلغ مساحتها 1600.53 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 30952 فردًا.

– علاوة على ذلك فإنه تبلغ مساحة منطقة الحميدات 512.30 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 20026 فرد.

– كذلك أيضًا فتبلغ مساحة قضاء خب والشعف 32.510.40 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بشكل خاص بـ 80193 نسمة، علاوة على ذلك من حيث المساحة فهي أكبر مديريات المحافظة.

– مديرية الخلق ومساحتها حوالي 92.00 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 14123 نسمة.

– منطقة راجوزة تبلغ مساحتها حوالي 998.80 كيلومتر مربع وتحتوي على 73723 نسمة.

– مديرية الظاهر الجوف بمساحة 135.70 كيلومتر مربع، وتحتوي على 24.065 نسمة.

معالم محافظة الجوف الأثرية

– تحتوي محافظة الجوف على العديد من المعالم الأثرية والتي تم إنشاؤها في الحضارات القديمة وهي على ذلك النحو:

– يوجد في محافظة الجوف اليمنية العديد من المواقع الأثرية التي تعد من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في البلاد.

– الواقع أن المعينيين الذين سكنوا هذه المنطقة أقاموا فيها مساكن أثرية، وتعتبر غالبية المواقع الأثرية في الجوف أسوار وبوابات خاصة بالمدن، وكذلك معابد مثل معبد النصيب وأثرات المعروف أيضًا باسم بنات عاد.

– إضافة لذلك فإن قلعة زعبل، تم بناء قلعة زعبل في القرن السابع قبل الميلاد، وتعتبر أنقاض معبد وثني قديم وقلعة على طراز من العصر التدمري محاطة بالكهوف.

– الرجاجيل، وهي أعمدة حجرية من القرن الرابع قبل الميلاد تحمل حروفًا غير معروفة.

– قلعة الطوير، وهي صخرة ضخمة ذات نقوش ثمودية تنتمي إلى القرن الثالث قبل الميلاد بالإضافة إلى الأدب العربي الذي ظهر بعد الإسلام.

– وأقيم في محافظة الجوف مسجد من الحجر على يد عمر بن الخطاب في السنة السابعة عشرة للهجرة، وأعيد ترميمه عدة مرات.

– تم بناء قلعة مارد في الألف الثاني أو الثالث قبل الميلاد، وتتكون القلعة من جدار به فتحات مراقبة و برجان بارتفاع 12م و بئرين عميقين.

معلومات عامة عن محافظة الجوف

هناك الكثير من المعلومات عن الجوف يجب ان تعرفها لأنها تساعدك على التعرف أكثر على المحافظة مثل:

– تتميز محافظة الجوف اليمنية بتنوع مناظرها الطبيعية بالإضافة الى توفر الخدمات الرئيسية للزوار مثل وجود مطار وخدمات سيارات مطار الجوف وغيرها، وعلى الرغم من امتداد صحراء الربع الخالي إليه إلا أنها تحتوي على مرتفعات شاهقة وهضاب وسهول واسعة وخصبة بها وديان عديدة.

– يعمل في الزراعة غالبية السكان في محافظة الجوف اليمنية، وهي واحدة من أغنى المناطق الزراعية في البلاد، وتكون الفاكهة والبقوليات والأعلاف من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة.

– كما تأتي تربية الحيوانات في المرتبة الثانية من حيث العمالة بين سكان منطقة الجوف، حيث تربى الماعز والأغنام والأبقار والجمال.

– تعتبر تربية النحل أهم مصادر الدخل، حيث بلغ عددها 522 خلية عام 2013.

– يعمل بعض سكان منطقة الجوف في الصناعات اليدوية وخاصة غزل الصوف وهو أمر شائع في المناطق الصحراوية بالمنطقة.

– نفذت الحكومة المحلية في محافظة الجوف العديد من المشاريع الخدمية والتطويرية، منها مشاريع في مجال التعليم وحوالي وايضاً في مجال الصحة العامة والإسكان.

– يمكن العثور على العديد من المساجد التاريخية مثل مسجد يحيى بن حمزة ومسجد معين ومسجد الحجية ومسجد براقش وغيرها ويمكن التعرف عليها من خلال النقوش والزخارف الإسلامية.

بماذا تشتهر محافظة الجوف

تشتهر محافظة الجوف بالعديد من الأشياء المميزة والرائعة والتي قد جعلت تلك المدينة في منتهى التميز، وقد كانت تلك المزايا التي تتعلق بمدينة الجوف هي على هذا النحو:

– بساتين الزيتون التي يبلغ عددها حوالي 12 مليونًا، ويعتبر زيت الزيتون المصنوع في منطقة الجوف من أفضل زيت الزيتون في العالم، حيث حصل على جائزة الجودة الأوروبية.

– كما أنه في منطقة الجوف يوجد حوالي مليون نخلة، وتشتهر برقصة السامرية للأطفال.

– علاوة على ذلك فإنها تشتهر بالفستان الشعبي المعروف بفستان المردون وهو فستان بأكمام طويلة وواسع من الأيدي يتم ارتداؤه في الاحتفالات والمناسبات المميزة.

– إن المرقوق والمليحي والوشق ما هي إلا أمثلة قليلة من أشهر الأطباق في محافظة الجوف، وتشتهر أيضا بوفرة النقوش والرسومات والمصنوعات اليدوية الأخرى.

– تتميز مدينة الجوف أيضًا بمناخها الصحراوي القاري، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في الصيف 30 درجة مئوية، ويبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في الشتاء 8.5 درجة مئوية.

– نتيجة لذلك فإن درجة الحرارة في الجوف معتدلة في الصيف وباردة شديدة في الشتاء، خاصة في المناطق الداخلية والتلال.

– بينما يكون المناخ في الأماكن الصحراوية حارًا في الصيف ومعتدلًا في الشتاء، يكون الجو باردًا أثناء الليل، وهو الطقس المناسب تمامًا والمميز لمدينة جوف عن غيرها من بين المدن المختلفة.

– تشتهر ايضا بمدينة يثل، والتي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحزم، ومحاطة بجدار يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، والذي ساعد في الحفاظ عليها حتى يومنا هذا، كما أن يوجد بوابة في الشرق وأخرى في الغرب، مع ما يقرب من 57 برجًا.

– كل ذلك الأمور قد جعلت تلك المدينة الجميلة المتعلقة بجوف هي من المدن المتميزة والشهيرة للغاية.

بذلك فنحن نكون قد قمنا خلال تلك المقالة بالحديث عن مدينة الجوف، وكذلك ما هي المعلومات التي تخص تلك المدينة الجميلة، وما هي أكثر الأمور التي تتميز وتشتهر بها هذه المدينة الرائعة، وكذلك أيضًا ما هي المعالم التي تتميز بها، والأجواء المناخية المعتدلة والمناسبة الخاصة بمدينة جوف، والاشتهار الكبير لتلك المدينة بزيت الزيتون.