ما هي أجهزة الايباد التي تدعم تحديث iPadOS 16 ؟

مؤخراً كشفت ابل عن تحديث iPadOS 16 لأجهزة الايباد خلال مؤتمر المطورين WWDC 2022 والذي سيكون متاحاً لكافة الأجهزة العاملة بتحديث iPadOS 15 باستثناء عدة أجهزة وهنا نستعرض معاً أجهزة الايباد المتوافقة مع تحديث iOS 16 ومزاياه.

أجهزة الايباد المتوافقة مع iPadOS 16

تحديث iPadOS 16 لن يكون متاحاً لأجهزة ايباد ميني 4 وايباد آير 2، وفيما عدا ذلك سوف تحصل كافة أجهزة الايباد الأخرى العاملة بتحديث iPadOS 15 على التحديث الجديد iPadOS 16.

كافة إصدارات iPad Pro.

iPad 9

iPad 8

iPad 7

iPad 6

iPad 5

iPad Air 5

iPad Air 4

iPad Air 3

iPad mini 6

iPad mini 5

مزايا حصرية لأجهزة الايباد بمعالج M1

أجهزة الايباد العاملة بمعالج M1 سواء كانت آيباد برو أو آيباد آير سوف تحظى ببعض المزايا الحصرية في تحديث iPadOS 16 ومنها ميزة منظم الواجهة Stage Manager والتي تتيح الخيارات التالية للمستخدم:

التحكم في حجم التطبيقات على الشاشة.

التركيز على التطبيق الذي تعمل عليه في منتصف الشاشة دون الحاجة إلى وضع الشاشة الكاملة.

باقي التطبيقات في الخلفية تظهر على يسار التطبيق الرئيسي لسهولة الوصول إليها.

إمكانية جعل التطبيقات المفتوحة بعضها فوق بعض في الواجهة.

أجهزة ايباد برو وايباد آير بمعالج M1 سوف تحظى كذلك بميزة الربط مع الشاشات الخارجية لاسلكياً لعرض المحتوى الذي يظهر على شاشة الايباد على الشاشة الخارجية مع دعم خاصية السحب والإفلات.

أيضاً ستكون هناك ميزة هامة لأجهزة الايباد برو وايباد آير (سعة 256 جيجابايت) بمعالج M1 لتحويل جزء من السعة التخزينية إلى ذاكرة عشوائية حتى 16 جيجابايت عند تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.