ساعة جالكسي ووتش 5 ستأتي بمستشعر لقياس درجة حرارة الجلد!

خلال الآونة الماضية ظهرت العديد من التقارير المتضاربة بشأن مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد على ساعة سامسونج جالكسي ووتش 5. في حين أن الصحف الكورية زعمت أن الشركة الكورية تعمل على هذه التقنية، إلا أن العديد من خبراء قطاع صناعة الساعات الذكية أشاروا إلى أن هذه الميزة قد لا تكون جاهزة بعد.

يُقال أن شركة سامسونج تبذل جهود مضنية لكي تتمكن من تطوير خوارزمية دقيقة للغاية لكي تتأكد من عمل الساعة الذكية الجديدة على النحو الأمثل، وبعض التقارير تفيد بأن الشركة قد تنجح بالفعل في ذلك.

طرحت سامسونج تحديث جديد مؤخراً لتطبيق Samsung Health الافتراضي وأصبح التطبيق يحتوي على زر تبديل باسم “skin temperature during sleep” ويعني بالعربية “قياس درجة حرارة الجلد أثناء النوم“.

من المؤكد أن هذا المفتاح سيساعد المستخدم في مراقبة درجة حرارة جسمه أثناء النوم، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الميزة متاحة للاستخدام وقتما شئت إذا أردت أن تعلم ما هي درجة حرارة بشرتك.

من المعروف أن درجة حرارة جلد الإنسان تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية، وهذا يعني أنه إذا أردت سامسونج أن تمنح المستخدم قراءات دقيقة لدرجة حرارته بمساعدة جهاز قابل للارتداء على معصمه ينبغي أن تتمكن من توفير خوارزمية دقيقة جداً.

لذا، من المحتمل أن تقرر سامسونج تقييد الميزة لكي تعمل فقط أثناء دورة نوم الإنسان، وربما تكون القراءات أكثر دقة بهذا الشكل عندما يحاول المستشعر توليد قراءات أكثر دقة أثناء فترة النوم.

سامسونج لن تطلق إصدار كلاسلكي من ساعة جالكسي ووتش 5 هذا العام

تم إصدار التحديث التجريبي لتطبيق Samsung Health جزء من التحديث التجريبي لنظام One UI Watch 4.5 الذي تم طرحه مؤخراً لساعات جالكسي ووتش 4.

وقد أكد سجل التحديث أنه لا يوجد أثر لوجود طراز كلاسيكي من ساعة جالكسي ووتش 5، بينما ستكتفي سامسونج بالإصدار العادي وإصدار أخر باسم جالكسي ووتش 5 برو والذي سيأتي بتكلفة مالية باهظة بعض الشيء.

أيضاً هناك تقارير عدة تؤكد بأن الشركة قد تتخطى ميزة الإطار المادي الدوار على الساعة من أجل تدشين بطارية أكبر من حيث السعة والحجم إذا يُقال بأن بطارية ساعة جالكسي ووتش 5 ستأتي بسعة 572 مللي أمبير في الساعة والتي تضمن للمستخدم أطول زمن استخدام ممكن على ساعة جالكسي ووتش.

ولكن هذا ليس كل شيء، من المؤكد أن الشركة سوف تستخدم بنية تصميم أكثر صلابة ومتانة للساعة، وقد تأتي بزجاج مصنوع من الياقوت، في حين أن علبة الساعة سيتم تصميمها من التيتانيوم.

على الرغم أن هناك الكثير من المستخدمين الذين يأملون بوجود الإطار المادي الدوار على ساعة جالكسي ووتش 5 برو، إلا أن الشركة قد تتمكن من توفير العديد من الميزات الاستثنائية التي تكون بمثابة بديل مثالي لهذه الميزة.

أخيراً وليس آخراً، من المقرر أن يتم إطلاق الجيل الخامس من ساعات سامسونج الذكية، جنباً إلى جنب مع الجيل الرابع من هواتفها الذكية القابلة للطي في شهر أغسطس القادم. لذا، من المحتمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول هذه المنتجات خلال الفترة القادمة.