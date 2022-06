أجرى أطباءٌ في أحدى مراكز علاج السرطان في ولاية نيويورك الأمريكية تجربة سريرية على استخدام عقار «دوستارليماب» في علاج السرطان.

وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أنّ الأطباء أصيبو بإندهاش شديد، مما جعلهم يصفون هذا الدواء بـ «المعجزة» الذي أعاد تغيير قواعد هذا المرض الخطير.

وحسب «بي بي سي» فإنّه وبعد 6 أشهر من العلاج التجريبي، اختفت الأورام لدى جميع المرضى الـ 14 الخاضعين للاختبار الذين جرى تشخيص إصابتهم بسرطان المستقيم في مراحله المبكرة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنّ علاجاً جديداً للسرطان تسبب في ذهول الأطباء والباحثين، بعد النتائج المذهلة التي حققها في التجارب السريرية الأولية، إثر نجاحه في تحقيق نسبة شفاء بلغت 100% على المرضى الذين تلقوا العلاج.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس البيت الأبيض الاستشاري لعلاج السرطان الدكتور لويس دياز، أنّه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها علاج هذه النتائج المذهلة، أشعر بإثارة بالغة، معتقدا أنّ هذه خطوة عملاقة تعزز آمال المرضى في التعافي من السرطان.

The post مُعجزة طبية.. أطباء مندهشون من تجربة ناجحة في علاج السرطان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا