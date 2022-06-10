العثور على بقايا ديناصور آكل للحوم في جزيرة بريطانية

اكتشف علماء آثار أوربيون عظام متحجرة لديناصور ضخم آكل للحوم على شاطئ صخري بجزيرة وايت في بريطانيا.

وقال العلماء إنّ الهيكل العظمي للديناصور يتجاوز طوله ال10 أمتار، مما يجعله أضخم الديناصورات أكلة اللحوم على الإطلاق، وأشاروا إلى أنه عاش في العصر الطباشيري، وتحديدًا قبل حوالي 125 مليون سنة.

وأكد العماء عثورهم على عظام الظهر، والفخذين، والذيل، وبعض الأجزاء من الأطراف، وقالوا إنّهم يبحثون عن الجمجمة والأسنان.

وأشار العلماء إلى أنّ بقايا الديناصور المكتشفة تؤكد انتمائه إلى مجموعة من الديناصورات تسمى السبينوصورات، والتي تضم الديناصور السبينوصور والذي يعد أضخم ديناصور مفترس بطول 15 متر.

وأطلق العلماء على الديناصور اسم “سبينوصوري الصخرة البيضاء” وقالوا إنّهم لم يطلقوا عليه اسمًا علميًا لعدم اكتمال بقية أجزائه.

يذكر أنّ جزيرة وايت البريطانية تعد واحدة من أغنى الأماكن في أوروبا ببقايا الديناصورات، حيث اكتشف فيها في الفترة الماضية نوعان آخران من سبينوصورات العصر الطباشيري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية