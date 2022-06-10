شيرين تستبعد تقديم دويتو مشترك مع عمرو دياب

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عشاقها عندما قالت في ردها على أسئلة طرحها عليها متابعوها في انستغرام إنها تستبعد تقديم أغنية مشتركة مع الفنان المصري عمرو دياب.

وبررت الأمر بأن نمط الصوتين مختلف وقد لا ينسجم، وأشارت إلى أنها ستكون سعيدة في حال قدمت أغنية مع الهضبة.

كما كشفت الفنانة المصرية خلال التفاعل مع متابعيها عن أغنيتها الجديدة التي ستحمل اسم “عاودتني الدنيا” والتي ستكون من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور.

وتطرقت شيرين في حديثها إلى الهجوم على النجم المصري محمد صلاح، وقالت إنه خط أحمر بالنسبة لها، وإنها تعرف قيمته بشكل جيد.

يذكر أن أزمة شيرين وطليقها حسام حبيب قد تجددت في مايو الماضي بعدما طلبت شيرين منه كتابة تعهد بعدم التعرض لها ولبناتها.

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