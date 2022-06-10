طريقة وحيدة أمام آمبر هيرد للنجاة من الغرامة المفروضة عليها.. فما هي؟

خفضت القاضية المسؤولة عن قضية التشهير التي رفعها الفنان جوني ديب على طليقته آمبر هيرد الغرامة المفروضة عليها من 15 إلى 10,35 مليون دولار.

ورغم التخفيض إلا أن الغرامة وضعت الفنانة العالمية في موقف صعب للغاية، وذلك لأن الغرامة تفوق ثروتها البالغة 6,5 ملايين دولار.

لكن محامي الفنانة العالمية قالوا إن آمبر هيرد قد تنجو من هذا المأزق في حال تنازل جوني ديب عن حقوقه المالية، مؤكدين أن هذا الاحتمال تمت مناقشته مع جوني ديب.

وأشار محامو جوني ديب إلى أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بالمال، بل باستعادة سمعته، وقد فعل ذلك بعد صدور حكم المحكمة.

ومن المتوقع أن يوافق جوني ديب على تسوية تقضي بتنازله عن الغرامة المالية مقابل عدم استئناف آمبر هيرد للقضية، وقد يتضمن الاتفاق إزالة دعاوى التشهير من الحكم، أو تقليل الأضرار التي يدين بها كل طرف للآخر.

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