كيفية إعادة ضبط الايفون عندما نسيان الرقم السري؟

هناك العديد من الأسباب – التي لن نتطرق للحديث عنها نظراً لأنكم بالطبع على علم بها – التي تجعلنا في أمس الحاجة للبحث عن أي أداة أو وسيلة أو حتى برنامج يتيح لنا القدرة على إزالة رمز مرور الآيفون.

في هذه الحالة تأكد أن الإجابة على جميع استفساراتك وتساؤلاتك تكمن في أداة واحدة احترافية وغنية عن التعريف والتي لطالما اعتمدنا عليها وأوصينا باستخدامها وهي أداة Tenorshare 4uKey ومن خلال هذا التقرير سنحاول أن نوضح لكم باختصار شديد وبشكل مبسط كيفية استخدام هذه الأداة من أجل إزالة رمز مرور الآيفون في خطوات معدودة وبسهولة شديدة.

هل حقاً أداة Tenorshare 4uKey جديرة بالاستخدام؟ هل تقوم بوظائفها على النحو الأمثل؟ هل هي أداة موثوق فيها؟ هل هي مجانية أم مدفوعة؟ ما هي أبرز مميزاتها؟ من خلال سطور التقرير التالي سنجيب على هذه التساؤلات بشكل مبسط، استكمل القراءة لتتعرف عليها بشكل كامل.

لماذا قد تحتاج إلى أداة تتيح لك القدرة على إعادة تهيئة هاتفك الآيفون؟

كما ذكرنا لكم منذ قليل فهناك العديد من الأسباب التي قد تجعلكم في أمس الحاجة إلى إعادة تهيئة هاتفك الآيفون ومن بين أبرز تلك الأسباب هي عندما نتعرض إلى مشكلة نسيان كلمة مرور الآيفون. في هذه الحالة لا داعي من أن تثقل كاهلك بعناء البحث هنا وهناك وحاول فقط الاعتماد على أداة Tenorshare 4uKey وتأكد أنها الوسيلة الأمثل لمساعدتك على إعادة ضبط الايفون في خطوات معدودة.

مميزات أداة Tenorshare 4uKey

أداة Tenorshare 4ukey ستساعدك على إزالة رمز مرور شاشة القفل المكون من 4/6 أرقام جنباً إلى جنب مع حماية Touch ID و Face ID.

ستساعدك على الوصول إلى الآيفون أو الآيباد المقفل أو التالف بدون الحاجة إلى آيتونز أو آيكلاود.

القدرة على إعادة ضبط المصنع للآيفون والآيباد و آيبود تاتش بدون الحاجة إلى رمز المرور

تتيح لك إمكانية إزالة حساب آيكلاود / معرف آبل Apple ID بدون كلمة مرور سواء كانت خدمة Find My iPhone قيد التشغيل أو لا.

القدرة على تجاوز شاشة تسجيل الدخول إلى MDM بنقرة واحدة فقط ثم القدرة على الوصول إلى جهاز iDevice الخاص بك.

بديهية وسهلة الاستخدام إذ تسمح لك بسهولة بإزالة جميع كلمات المرور أو Face ID أو Touch ID في خطوات معدودة ومن خلال الإرشادات الموضحة على الشاشة.

نسبة نجاحها في إزالة رمز المرور وإعادة تهيئة جهاز iDevice تتخطى حاجز 90%.

متوافقة مع أحدث إصدارات نظام التشغيل iOS 14 / iOS 15 ومتوافقة مع هواتف iPhone 12 و iPhone 13

كيفية استخدام أداة Tenorshare 4ukey

سواء كنت تبحث عن أداة لإلغاء رمز المرور المكون من أربعة أرقام أو ستة أرقام أو رمز رقمي مخصص أو رمز مرور أبجدي رقمي أو Touch ID أو معلومات Face ID، فإن أداة Tenorsahre 4ukey قادرة على مساعدتك في إزالتهم جميعاً بسهولة وفي خطوات معدودة. الجدير بذكرة أن الأداة تدعم أحدث إصدارات من نظام iOS وأجهزة iPhone 13 و iPhone 12.

الخطوة رقم 1 – قم بتنزيل أداة Tenorsahre 4ukey وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر

في الخطوة الأولى ستحتاج إلى تنزيل أداة Tenorsahre 4ukey على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام ويندوز أو ماك ثم قم بتشغيل الأداة بعد عملية التثبيت واختر من واجهتها الرئيسية ” فتح رمز مرور قفل الشاشة” واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

الخطوة رقم 2 – قم بتوصيل جهاز الآيفون بالكمبيوتر

بعد ذلك قم بتوصيل جهاز الآيفون الخاص بك بالكمبيوتر وبمجرد أن تفعل ذلك سوف تتعرف الأداة على هاتفك بشكل تلقائي، والمطلوب منك فقط أن تنقر فوق زر ابدأ من الواجهة الرئيسية.

دليل كيفية الدخول إلى “وضع الاسترداد”

ومع ذلك إذا لم تتعرف الأداة على هاتفك فينبغي اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة من أجل وضع الجهاز في “وضع الاسترداد” أو “وضع DFU” لكي تتمكن الأداة من اكتشاف الهاتف.

دليل حول كيفية الدخول إلى “وضع DFU“

الخطوة رقم 3 – تنزيل حزمة البرنامج الثابت للهاتف

بمجرد أن تتعرف الأداة على الجهاز ستُطالب بتنزيل حزمة البرامج الثابتة. فقط ستختار مسار الحفظ ثم انقر فوق زر “تنزيل”.

تنويه هام: يجب أن يحتوي مسار التنزيل على مساحة فارغة لا تقل عن 7 جيجابايت من أجل حزمة البرامج الثابتة.

الخطوة رقم 4 – ابدأ في فتح قفل شاشة الآيفون

بمجرد أن تنتهي عملية تنزيل حزمة البرامج الثابتة، ستحتاج النقر فوق “بدء إلغاء القفل” للبدء في عملية إزالة رمز المرور الخاص بجهاز الآيفون.

يجب أن يبقى جهازك متصل بالكمبيوتر عدة دقائق قليلة أثناء إزالة رمز مورو القفل – فقط انتظر حتى انتهاء العملية بنجاح.

الخطوة رقم 5 – إعادة تعيين رمز مرور جديد للآيفون

الآن بعدما انتهيت من إزالة رمز المرور القديم بنجاح، يمكنك ببساطة إعداد جهاز الآيفون الخاص بك من الصفر، وهذا بالطبع يشتمل على تعيين رمز مرور شاشة القفل ومعرف اللمس Touch ID ومعرف الوجه Face ID. إذا كنت تمتلك نسخة احتياطية من الآيتونز أو الآيكلاود فيمكنك بسهولة استردادها.

خصم حصري بنسبة 30% من أجلك

لا يوجد شيء مثالي أو خالي من العيوب، هذه هي طبيعة الأشياء، وأداة Tenorsahre 4ukey ليست استثناءً. كنا نتمنى فقد لو كانت لديها القدرة على دعم إصدارات قديمة من نظام iOS. ومع ذلك هي لا تزال تتمتع بسمعة طيبة وصيت واسع الشهرة بفضل نجاحها وقدرتها على إزالة رمز مرور الآيفون دون أي عراقيل أو عقبات.

الأفضل من ذلك وهو الأمر الذي نفضله بشكل خاص هي خدمة ما بعد الشراء التي هي عبارة في الأساس عن خدمة دعم فني مجانية لجميع العملاء لمساعدتك على استرداد كامل نقودك إذا لم تكن راضياً عن أداء الأداة بعد عملية الشراء. أما الخبر السار الذي نحتفظ به من أجلكم في النهاية هو كود الخصم PF007B وهو كوبون خصم حصري بنسبة 30% على الأداة لكي تتمكن من شراءها بسعر أرخص من سعرها التجاري الأصلي.