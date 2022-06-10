مسنة إيطالية تجدد رخصة القيادة بعمر الـ 100

تمكنت الإيطالية كانديدا أوديزور من تحقيق حلمها بتجديد رخصة القيادة بعمر الـ 100 عام، بعدما نجحت في اجتياز اختبار النظر في مدرسة مقاطعة فيتشنزا.

وعبّرت المعمرة الإيطالية عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إن الشهادة ستُساعدها في قضاء حاجياتها دون الحاجة للاستعانة بابنها.

وأكدت كانديدا تمتعها بالصحة الكافية، وأشارت إلى أنها لا تتناول أي أدوية باستثناء بعض الحبوب المنومة، وتمارس رياضة المشي بشكل مستمر، وذلك منذ انضمامها إلى مجموعة مختصة بالمشي بعد تقاعدها.

يذكر أن إيطاليا تفرض على المعمرين الذين تجاوزوا 85 عامًا تجديد رخصة القيادة كل عامين بعد تقديم شهادة صحية تؤكد قدرتهم على القيادة.

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