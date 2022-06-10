راغب علامة معجب بأغاني المهرجان ويتمنى التعاون مع إليسا مجددا

قال الفنان اللبناني راغب علامة خلال لقاء تلفزيوني إنه معجب بأغاني المهرجانات، وأكد استماعه إليها وخاصة أغنيتي الغزالة الرايقة، وسكر محلي.

وأشار السوبر الستار إلى أنه يرفض قرار إيقاف مطربي المهرجانات، لأن الجمهور أحبهم وارتبط بهم، ولأن أغانيهم تدخل البهجة، لكنه برر لهاني شاكر موقفه، وقال إنه كان سيتخذ الموقف نفسه لو كان في مكان المسؤولية مثله.

وأكد راغب علامة تأثر هاني شاكر بجيل العمالقة الذي ترعرع بينهم، وبالتالي عدم تقبله لفكرة وجود لون فني جديد.

كما تطرق النجم اللبناني إلى أغنيته الجديدة، وقال إن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، وسيطرحها على طريقة الفيديو كليب.

واختتم السوبر ستار المقابلة بإبداء رغبته في تكرار تجربة الدويتو مع الفنانة إليسا، من خلال إطلاق أغنية جديدة مشتركة.

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