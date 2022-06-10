تويتر تطلق ميزة جديدة خاصة بالتسوق

أعلنت منصة تويتر عن استعدادها لطرح ميزة جديدة خاصة بالتسوق ستطلق عليها اسم “دروب”.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على تلقي الإشعارات قبل إطلاق المنتجات عند الطلب.

وأشارت إلى أن الشركات التي تستخدم هذه الميزة ستتمكن من التغريد بواسطة روابط عن إطلاق الميزات الجديدة، وسيكون بإمكان المستخدمين التسجيل من أجل الحصول على الإشعارات التي تذكرهم بإطلاقها.

وأكدت تويتر على توفر الميزة حاليا في أميركا فقط، وحصرًا لدى الأشخاص الذين يستخدمون تويتر بالإنجليزية.

يذكر أن عددًا من العلامات التجارية حصلت على هذه الميزة أبرزها: فوسيل كولابس، ديور، وهوم ديبوت.

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