مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لأنظمة Windows 11

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لأنظمة Windows 11 جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات المنتظرة.

وقالت الشركة إن التحديث 22H2 أصبح متاحا لمستخدمي خدمات ويندوز إنسايدر للأعمال، والمستفيدين من خدمات Windows Server Update، وAzure Marketplace.

وجلب التحديث مجموعة كبيرة من المميزات أبرزها ميزات التحكم الصوتي الجديدة والتي طورت بشكل مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بات بإمكانهم تحويل الأوامر الصوتية إلى مكتوبة، وتشغيل التطبيقات أو البحث في المتصفحات من خلال الأوامر الصوتية.

ومن الميزات الجديدة التي ظهرت في التحديث الجديد ميزة ترجمة المحتويات الصوتية، بالإضافة إمكانية استخدام الصور من Spotlight كخلفية لسطح المكتب.

كما أجرت مايكروسوفت بعد التغييرات على شريط مدير المهام في واجهة سطح المكتب، والذي حصل على آليات تساعد المستخدم على التخلص من الإشعارات المزعجة.

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