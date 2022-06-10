منصة تيك توك تضيف عناصر تحكم جديدة للتذكير بوقت الاستراحة

أطلق منصة تيك توك ميزةً جديدةً لمساعدة المستخدمين على معرفة الوقت الذي يقضونه على التطبيق، وتذكرهم بأخذ وقت استراحة.

حيث أضافت المنصة لوحة تحكم جديدة داخل التطبيق، أطلقت عليها وقت الشاشة، تعمل على حساب المدة التي يقضيها المستخدم عليه.

وستتيح الميزة الجديدة المجال أمام المستخدمين، لتحديد الوقت الذي يرغبون بقضائه على التطبيق في كل جلسة.

كما جلبت الميزة الجديدة خياراً يجعل التطبيق ينبه المستخدمين إلى ضرورة أخذ قسط من الراحة، عند استخدامهم له بشكلٍ كبير.

وأكدت منصة تيك توك فرضها قيوداً إضافية على وقت الشاشة، للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً، حيث سيحصلون على تنبيهات إضافية عندما يقضون أكثر من 100 دقيقة في التطبيق ليومٍ واحد.

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