بيع ساعة الهروب الكبير ب189 ألف دولار

أعلنت دار كريستيز للمزادات عن بيع ساعة رولكس ارتداها السجين البريطاني جيرالد إيمسون في ليلة الهروب الكبير، من أحد المعسكرات النازية مقابل 189 ألف دولار أمريكي.

وقالت الدار إنّ السجين طلب الساعة أثناء تواجده في الأسر، ووصلت إليه عن طريق الصليب الأحمر.

وأشارت إلى أنّ جيرالد كان يرتدي الساعة ليلة الهروب الكبير، عندما حاول 200 سجين الفرار من معسكرات الأسر النازية عن طريق حفرة.

وأكدت الدار أنّ الساعة ساعدت على معرفة الوقت الذي يحتاجه السجناء للزحف عبر الأنفاق أثناء الهروب، والتي فشلت رغم نجاح 76 سجين بالفرار من أصل 200 كانوا ينتظرون دورهم.

وأشارت الدار إلى أنّ القوات الألمانية استطاعت الإمساك ب73 سجيناً هارباً، وأعدمت 50 منهم، في حين ظل 3 سجناء أحراراً.

يُذكر أنّ جيرالد ظل يرتدي الساعة بعد خروجه من الأسر عام 1945، وحتى وفاته عام 2003 عن عمرٍ يناهز 85 عاماً.

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