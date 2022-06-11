المغني الأمريكي جاستن بيبر يكشف عن شلل جزئي أصاب وجهه

كشف المغني الأمريكي جاستن بيبر عن إصابته بشلل جزئي في وجهه، ناتج عن إصابته بمتلازمة رامسي هانت، حيث تشمل شلل الوجه على نفس الجانب وألم الأذن والحويصلات على الوجه أو على الأذن.

وأعرب جاستن في تسجيل مرئي لمعجبيه عن أمله في أن يعود وجهه لوضعه الطبيعي، مضيفاً أنه يقوم بتمارين لإعادة وجهه إلى طبيعته دون أن يحدد المدة التي سيستغرقها للعلاج، قائلاً: “أثق في أن هذا كله لسبب ولست متأكدًا مما هو عليه الآن، لكنني في هذه الأثناء سأرتاح”.

يُذكر أن هذا العام لم يكن عامًا سهلاً بالنسبة لعائلة بيبر، حيث تم إدخال زوجة جاستن هيلي إلى المستشفى في مارس بسبب جلطة دموية صغيرة في دماغها، مما أدى إلى ظهور أعراض تشبه السكتة الدماغية.

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