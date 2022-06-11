ماك بوك اير بمعالج M2 الجديد – المواصفات، المميزات، وكل ما تود معرفته!

كما كان متوقعاً، أعلنت ابل عن جهاز ماك بوك اير MacBook Air إصدار 2022 بمعالج M2 الجديد وذلك خلال فعاليات مؤتمر المطورين WWDC 2022. الجهاز المنتظر يبدو أنه أوفى بالوعود سواء على مستوى التصميم الخارجي أو المواصفات الفنية الداخلية، وهنا استعراض للمواصفات الفنية وأبرز المزايا الجديدة للجهاز.

ماك بوك اير 2022 .. تصميم جديد!

جهاز ماك بوك اير في إصداره الجديد لعام 2022 يحمل تصميم جديد هو الأكبر منذ إطلاق الجهاز عام 2010 فالآن بات لدينا تصميم مستوي مسطح من الألمنيوم بدلاً من الانحناءات في جوانب وأطراف الجهاز.

جهاز ماك بوك اير MacBook Air 2022 يأتي بسمك 11 مليمتر فقط، أي أنحف مقارنة بالإصدار السابق، كما يزن 1.25 كيلوجرام فقط. غند فتح الجهاز ستجد اختلافاً واضحاً في تصميم الشاشة التي باتت تحمل حواف سوداء أنحف مع نتوء أعلى الشاشة “نوتش” يضم الكاميرا الأمامية مثل تصميم ايباد برو.

يأتي الجهاز بأربعة ألوان مختلفة: هي الفضي، الذهبي، الرمادي، والأسود, وكل منها يأتي مع كابل شحن ماجسيف بنفس اللون. نلاحظ أيضاً أن الجهاز – كالإصدار السابق – يأتي بدون مروحة تبريد بفضل التصميم المميز للجهاز وكفاءة استهلاك الطاقة في معالج M2 مهما كانت المهام الثقيلة التي ينفذها.

الشاشة نفسها بقياس 13.6 إنش تطلق عليها ابل اسم Liquid Retina Display وهي من نوع IPS LCD بدرجة سطوح تطل إلى 500 نقطة أي أكثر سطوحاً بنسبة 25% مقارنة بالإصدار السابق. يأتي جهاز ماك بوك اير بمعالج M2 بعدة منافذ منها منفذي USB-C ومنفذ ماجسيف للشحن وكذلك منفذ 3.5 mm لسماعات الرأس.

الكاميرا الأمامية تم تحديثها وباتت تسجل حتى دقة 1080 بكسل، مع أربعة سماعات خارجية ستريو تدعم الصوت المحيطي.

المواصفات الداخلية .. معالج M2

معالج M2 الجديد تم تصميمه استناداً إلى تقنية معالجة 5 نانومتر مثل الجيل الأول، لكنه أفضل بنسبة 18% من ناحية أداء المعالج الرئيسي CPU، وأسرع بنسبة 35% في معالجة الرسوميات (عبر معالج GPU)، و 40% زيادة في كفاءة وسرعة معالج الذكاء الاصطناعي، و 50% زيادة في سرعة الذاكرة العشوائية التي باتت مدعومة حتى 24 جيجابايت. البطارية تدوم حتى 18 ساعة من مشاهدة الفيديو أو 15 ساعة من تصفح الإنترنت عبر الوايفاي.

هناك عدة إصدارات للجهاز بمعالج رسوميات 8 أنوية وآخر بـ 10 أنوية، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت أو 16 أو 24 جيجابايت. وأيضاً 4 سعات تخزينية: 256 و 512 جيجابايت و 1 و 2 تيرابايت.

السعر يبدأ من 1200 دولار أمريكي للنسخة الأساسية لجهاز ماك بوك اير بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ومعالج M2 معه معالج رسوميات ثماني النواة. النسخة الأعلي بسعة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ومعالج M2 معه معالج رسوميات بـ 10 أنوية سيكون بسعر 1500 دولار أمريكي.