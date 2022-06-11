غوغل تطلق نسخة اختبارية جديدة من Android 13

كشفت شركة غوغل عن نسخة اختبارية جديدة من نظام التشغيل Android 13، أطلقت عليها Android 13 Beta3.

وجاءت النسخة الاختبارية الجديدة بتغييرات ملحوظة على واجهات التشغيل، وأعادت ميزة “البحث الشامل” التي تساعد المستخدمين في البحث عن التطبيقات والمعلومات في الجهاز نفسه أو على الإنترنت.

كما جلبت النسخة الجديدة واجهة جديدة لخدمات بصمات الأصابع المخصصة لحماية سرية بيانات الأجهزة، بالإضافة إلى تصميمات عناصر تشغيل الوسائط المتعددة، وأيقونات اختصارات سطح واجهة التشغيل.

وأشارت غوغل إلى أن الإصدار Android 13 Beta3 سيتوفّر حاليًا لجميع هواتف Pixel التي تبدأ من الجيل الرابع، وأكدت طرحها تدريجيًا للمستخدمين المستفيدين من برامج اختبار أنظمة أندرويد.

يذكر أن الشركة ستطرح النسخة الاختبارية الأخيرة من نظام التشغيل Android 13 خلال يوليو القادم.

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