قد يتم إطلاق شاومي 13 برو مبكراً عن موعده!

بعض التسريبات تشير إلى أن الشركة الصينية قد تتمكن من طرح هواتف شاومي 13 وشاومي 13 برو مبكراً عن موعدها المعتاد. إذ تم رصد أربعة هواتف جديدة لشركة شاومي على قاعدة بيانات IMEIs الصينية، وبناءً على التسريبات، الأربعة أرقام خاصة بأربعة هواتف جديد للشركة.

هاتف شاومي 13 برو بات أقرب مما نتوقع

الأربعة أرقام طُرز تنتمي لأربعة هواتف ذكية، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن اثنان من أرقام الطُرز تنتمي للنماذج الصينية بينما تنتمي أرقام الطُرز الأخرى للنماذج العالمية.

أرقام الطُرز التي تم رصدها على قاعدة البيانات تأتي كالتالي: 221113C و 2210132C و 2211133G و 2210132G. من المؤكد أن النماذج التي تحتوي على حرف C في رقم الطراز هي خاصة بالمتغيرات الصينية، بينما تنتمي أرقام الطرز التي تحتوي على حرف G للنماذج العالمية من هاتفي شاومي 13 وشاومي 13 برو.

وبناءً على منتدى Xiaomiui قد يتم إطلاق الهاتفين الجديدين مبكراً عن موعدهما هذا العام، وتحديداً خلال شهر نوفمبر. كانت الشركة الصينية معتادة على إطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية في شهر ديسمبر من كل عام، في موطنها الرئيسي، ثم بعدها بعدة أشهر قليلة يتم طرحها في السوق العالمية.

قد يتم تزويد الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Gen2

على الرغم من أن الوقت قد يكون سابق لأوانه، ولكن من المحتمل أن تطرح شركة كوالكم معالج Snapdragon 8 Gen 2 مبكراً عن موعده. في الغالب هواتف شاومي تكون بين أولى الهواتف التي يتم إطلاقها بمعالج كوالكم الجديد كل عام، جنباً إلى جنب مع هاتف رائد من شركة موتورولا.

إذا كانت شاومي تخطط لإطلاق هاتفي شاومي 13 وشاومي 13 برو بمعالج كوالكم الجديد، فمن المؤكد أننا سنشهد إطلاق معالج Snapdragon 8 Gen2 قبل ذلك.

الغريب في الأمر أن شاومي لم تتمكن حتى الآن من إطلاق هاتف شاومي 12 ألترا الذي تعرض لكم هائل من التسريبات خلال الأشهر القليلة الماضية.

على الأرجح تخطط الشركة للإعلان عن الهاتف خلال شهر يوليو الجاري، وسيكون هذا هو أول هاتف للشركة تم تصميمه بالتعاون مع الشركة الرائدة للتقنيات البصرية Lecia بعدما أنهت فترة تعاقدها مع شركة هواوي منذ شهرين تقريباً.

أيضاً من المؤكد أن تحصل هواتف شاومي 13 على علامة Lecia التجارية، وغالباً ستتفوق هذه الهواتف في مجال التصوير الفوتوغرافي على العديد من الهواتف الرائدة الأخرى.