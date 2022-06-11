أكثر نحافة بشكل ملحوظ – شاهد حجم مفصلة هاتف جالكسي زد فولد 4

يبدو أن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سيحتوي على مفصلة أكثر نحافة بشكل ملحوظ، حيث تم تصوير الهاتف بجانب هاتف جالكسي زد فولد 3 لتوضيح فرق حجم المفصلة بين كلاهما.

هاتف جالكسي زد فولد 4 يحتوي على مفصلة أكثر نحافة

هذه الصور قادمة إلينا من قِبل المسرب الشهير Ice Universe على موقع تويتر والذي يتسم بمصداقيته وقدرته على جلب أحدث التسريبات والمعلومات المتعلقة بأجهزة سامسونج الحديثة التي لم يتم إطلاقها بعد.

يقول Universe خلال تغريدته أن هذه الصورة مستندة على شكل هاتف جالكسي زد فولد 4 الذي رآه مؤخراً. جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها معلومات مماثلة، حيث صرح نفس المُسرب الشهر الماضي بأن هاتف فولد 4 سيأتي بحجم أصغر ووزن أخف بفضل مفصلته الجديدة، ولكنه لم ينشر أي صور للهاتف.

يبدو من خلال الصورة الجديدة التي شاركها المُسرب أن هاتف جالكسي زد فولد 4 سيحتوي على حواف أكثر نحافة ومفصلة أرق من حيث السُمك والوزن.

على الرغم من أن سُمك الإطار لا يختلف كثيراً عن سُمك إطار هاتف جالكسي زد فولد 3 ولكن مع ذلك يمكنك ملاحظة الاختلاف. أما عندما يتعلق الأمر بالمفصلة، فالقصة مختلفة تماماً، حيث يمكنك ملاحظة الاختلاف الهائل في حجم المفصلة بين الهاتف القادم وهاتف الجيل الحالي.

سيأتي الهاتف بشاشة عرض أكبر من حيث القُطر

بالإضافة إلى حجم المفصلة والإطارات، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشات تمتاز بنسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن الجيل الحالي، حيث من المحتمل أن يأتي الهاتف بشاشات أكثر قًطراً من حيث الحجم ولكنها ستكون أقصر من حيث الطول مقارنة بهاتف جالكسي زد فولد 3.

فيما عدا ذلك من المتوقع أن يكون الهاتفين متشابهين في العديد من الجوانب الأخرى. لا تزال شاشة العرض الثانوية تحتوي على فتحة مثقبة لإيواء كاميرا السيلفي، وستحتوي الشاشة الرئيسية على كاميرا UDC أسفل الشاشة ولكنها ستكون أقل وضوحاً من سابقتها بفضل زيادة عدد وحدات البكسل أعلاها.

ادّعى المُسرب مؤخراً أن هذه المعلومات دقيقة بنسبة 100%، وقد أكد على أن سامسونج تخطط لتدشين معالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1 بداخل الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي.

سيتم تجهيز الهاتف بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض QXGA+ AMOLED بمعدل تحديث 120Hz بينما ستأتي الشاشة الثانوية بحجم 6.2 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض +FHD بمعدل تحديث 120Hz.

أخيراً وليس آخراً سيحتوي الهاتف على 12 جيجابايت من حجم ذاكرة الوصول العشوائي مقترنة بسعة تخزين داخلية 256/512 جيجابايت. من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في شهر أغسطس القادم هذا في حالة التزام سامسونج بنفس جدولها الزمني المعتاد.