إنقاذ رجلين سقطا في وعاء عملاق لصناعة شوكولا مارس

شهد إحدى المصانع التابعة لمجموعة “مارس ريغلي” الواقع في بنسلفانيا الأميركية حادثةً خطيرة، إذ سقط رجلان في وعاء شوكولا عملاق مخصص لصناعة شوكولا مارس، بظروف غامضة.

وعلى الفور، تم الاتصال بفرق الطوارئ التي وصلت إلى مكان الحادث بسرعةٍ كبيرة، وقامت بعملية بطولية من أجل إنقاذ الرجلين، حيث أجرت فتحة في الوعاء الضخم من أجل إخراج الرجلين بالسرعة المطلوبة.

وتم نقل الرجلين اللذين لم تكشف هويتهما إلى المستشفى حيث تلقيا العلاج المناسب.

يذكر أنّ مجموعة “مارس ريغلي” التي يصل حجم مبيعاتها السنوي إلى أكثر من 30 مليار دولار تقدم مجموعة من أشهر العلامات التجارية الغذائية في العالم كشوكولا مارس، علكة ريغلي، سنيكرز، إم أند إنز، وغيرها.

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