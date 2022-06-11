تلغرام يستعد لإطلاق فئة مدفوعة الأجر

أكد مؤسس تلغرام ، بافل دروف، صحة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إطلاق خدمات مدفوعة على التطبيق.

وقال دروف، الذي يشغل أيضًا منصب المدير التنفيذي للشركة، إن خدمة Telegram Premium المدفوعة ستطلق قبل نهاية يونيو الجاري.

وأشار إلى أن الخدمة المدفوعة ستسمح للمشتركين في الحصول على ميزات وسرعة وموارد إضافية، كما ستسمح لهم بدعم التيلغرام، وتحفيز أصدقائهم على الانضمام إليها.

وأكد إمكانية استفادة جميع مستخدمي تلغرام من بعض ميزاتها حتى ولو لم يشتركوا فيها، كميزة عرض المستندات والوسائط والملصقات الكبيرة التي يرسلها لهم مستخدمو Telegram Premium، أو النقر على التفاعلات الموجودة في الرسائل من أجل التفاعل معها بنفس الطريقة.

يذكر أن مؤسس تلغرام أكد بقاء الخدمات المقدمة حاليًا مجانية لجميع المستخدمين، ووعد بإضافة خدمات مجانية أخرى خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية