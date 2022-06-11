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الإفراط في تناول الاسبريسو يضر القلب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من النرويج ونشرت في موقع فري ويل هيلث وجود مخاطر كثيرة للإفراط في تناول الاسبريسو على القلب.

وشملت الدراسة الحديثة مراجعة بيانات 20 ألف شخص أعمارهم تجاوزت ال40 عاما، وأظهرت الدراسة ارتفاع المستوى الإجمالي للكوليسترول لدى الأشخاص الذين تناول 3 إلى 5 أكواب من الاسبريسو يوميًا، وأكدت أن هذا التأثير كان أوضح لدى الرجال من النساء.

وبرر الباحثون الأمر باحتواء الاسبريسو على نسبة متوسطة من مواد كيميائية كافيستول وكاهويل التي تؤدي إلى زيادة الكوليسترول الضار في الجسم، مما ينعكس بشكل سلبي على القلب.

ودعا الباحثون الناس إلى التقليل من استهلاك الإكسبريسو؛ من أجل حماية القلب والحفاظ على صحته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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