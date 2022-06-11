منوعات

إحصائية مفاجئة.. انخفاض شعبية جوني ديب بعد فوزه على آمبر هيرد

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهر تقرير نقله موقع إندبندنت عن شركة “Morning Consult” المتخصصة بجمع البيانات تراجع شعبية الفنان العالمي جوني ديب في أميركا بعد صدور قرار المحكمة القاضي بفوزه على آمبر هيرد في قضية التشهير التي رفعها ضدها، والتي استمرت لحوالي 6 أسابيع.

وبحسب استطلاع أجرته الشركة مع البالغين في أميركا؛ فإن معدل الآراء الإيجابية حول ديب انخفض من 68% في مايو الماضي إلى 56% في يونيو الجاري، كما انخفضت الآراء الإيجابية للرجال حول ديب من 67% إلى 52%.

وأشار الاستطلاع إلى أن شعبية ديب بين الديمقراطيين انخفضت من 70% إلى 56% ، وعند الجمهوريين من 65% إلى 57%، في حين انخفضت عند المستقلين من 68% إلى 55%.

يذكر أن جوني ديب فاز في مطلع يونيو الجاري بقضية التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، بسبب مقال رأي نشرته في صحيفة “واشنطن بوست” عام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك