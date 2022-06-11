إحصائية مفاجئة.. انخفاض شعبية جوني ديب بعد فوزه على آمبر هيرد

أظهر تقرير نقله موقع إندبندنت عن شركة “Morning Consult” المتخصصة بجمع البيانات تراجع شعبية الفنان العالمي جوني ديب في أميركا بعد صدور قرار المحكمة القاضي بفوزه على آمبر هيرد في قضية التشهير التي رفعها ضدها، والتي استمرت لحوالي 6 أسابيع.

وبحسب استطلاع أجرته الشركة مع البالغين في أميركا؛ فإن معدل الآراء الإيجابية حول ديب انخفض من 68% في مايو الماضي إلى 56% في يونيو الجاري، كما انخفضت الآراء الإيجابية للرجال حول ديب من 67% إلى 52%.

وأشار الاستطلاع إلى أن شعبية ديب بين الديمقراطيين انخفضت من 70% إلى 56% ، وعند الجمهوريين من 65% إلى 57%، في حين انخفضت عند المستقلين من 68% إلى 55%.

يذكر أن جوني ديب فاز في مطلع يونيو الجاري بقضية التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد، بسبب مقال رأي نشرته في صحيفة “واشنطن بوست” عام 2018.

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