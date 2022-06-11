انستقرام يبدأ في طرح ميزة تثبيت المنشورات والريلز في الملف الشخصي!

منذ أبريل الماضي كان مطورو انستقرام يخبرون ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإمكانية تثبيت المنشورات في ملفاتهم الشخصية، ويبدو أن الميزة أصبحت جاهزة بالفعل حيث بدأت الشركة في طرح الميزة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

بواسطة الميزة الجديدة، سيكون مسموح لجميع المستخدمين بتثبيت ثلاث منشورات أو ريلز “Reels” أعلى ملفاتهم الشخصية لمساعدتهم على تسليط الضوء على أعمالهم الأكثر أهمية. هذه الميزة شبيهة إلى حد كبير مع ميزة (التغريدات المثبتة) على موقع تويتر.

بهذه الطريقة، يمكن لجميع المستخدمين إبراز أفضل أعمالهم سواء كانت منشورات أو ريلز. ومن أجل الاستفادة من هذه الميزة ستحتاج فقط النقر على رمز الثلاث نقاط الرأسية من أعلى المنشور الذي تريد تثبيته ثم اختيار تثبيت المنشور ليظهر أعلى الملف الشخصي الخاص بك.

بهذا الشكل سيتم تثبيت المنشور أعلى ملف البروفايل الخاص بك. على الرغم من أن الشركة قررت طرح الميزة لجميع المستخدمين، إلا أنه من المحتمل ألا تصل إلى جميع المستخدمين دفعة واحدة. فإذا لم تصلك الميزة بعد، فسيتعين عليك الانتظار بضعة أيام إضافية قبل أن تتمكن من استخدامها.

الجدير بذكرة أن المنشورات التي سيتم تثبيتها في الملف الشخصي ستحصل على علامة دبوس أبيض صغير، وبمجرد إضافة أي منشور جديد سيتم إضافته في شبكة العرض على الجانب الأيمن.

انستقرام يختبر ميزة أمان جديدة للتحكم في المحتوى الحساس

بجانب ميزة تثبيت المنشورات، سيطرح انستقرام ميزة أمان جديدة تسمح للمستخدم بالقدرة على التحكم في المستوى الحساس والحسابات التي تواجههم على التطبيق.

تعتبر ميزة الأمان الجديدة امتداد لميزة التحكم في المحتوى الحساس المتواجدة بالفعل على التطبيق. سوف تحتوي الميزة على ثلاث خيارات مختلفة وهذه الخيارات تشتمل على: الأكثر، قياسية، أقل. قياسي هو المعيار الافتراضي للتحكم في المحتوى الحساس. والذي يساعد في حجب ومنع المستخدمين من مشاهدة بعض المحتويات والحسابات الحساسة على الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شركة ميتا مؤخراً بتوسيع طول الفترة الزمنية لميزة الريلز على التطبيق ليصل طول مدتها الزمنية إلى 90 ثانية. وصرحت الشركة بأن هذه هي الطريقة الأمثل لجميع المستخدمين من أجل التفاعل بشكل أفضل مع المحتوى الذي يقدمونه على الشبكة.

من المتوقع أن تصل ميزة التثبيت الشبكي للمنشورات والريلز إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة. هذه الميزة تستهدف صناع المحتوى أكثر من المستخدمين العاديين الذين يفضلون قضاء بعض الوقت على التطبيق من أجل مشاهدة محتوى الأخرين.

في الوقت الحالي، غير مسموح للمستخدم سوى بإمكانية تثبيت القصص فقط في ملفه الشخصية، بينما ستمنحهم الميزة الجديدة القدرة على تثبيت المنشورات والريلز على حد سواء.